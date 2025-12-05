Las últimas innovaciones tecnológicas desfilan en el Palacio de Exposiciones

Héctor Ruiz Santander Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:16 Comenta Compartir

Es temporada de engalanar los escaparates y poner los mejores adornos de cara a la Navidad. Y el Palacio de Exposiciones también ha preparado su propio mostrador, aunque en su caso con una muestra de las soluciones tecnológicas que se están implementando en distintos sectores. En total son más de 40 desarrollos los que conforman la presentación organizada por Telefónica bajo el título 'InnovaTE 2025', y que ha permanecido abierta durante esta semana (desde el miércoles hasta este viernes, que cerrará sus puertas a las 18.30 horas).

Puede que la estrella del recinto se encuentre en el estand dedicado a salud. Ahí hay un robot del tamaño de un niño de dos años, precisamente para los pequeños es para quien está especialmente dirigido el artilugio. Para aquellos con problemas de movilidad y que requieran de rehabilitación. El humanoide realiza una posición, y es capaz de detectar si el paciente le imita correctamente. Si es así, sus ojos se ponen en verde, de lo contrario te da las indicaciones para corregir la postura. Ese es uno de los artilugios que se presentan, pero hay muchos otros.

Sobre todo el conjunto está protagonizado por varias gafas de realidad virtual. Se podían encontrar igualmente en el mostrador dedicado a salud, dedicadas a que un especialista pueda guiar a otro cirujano durante una operación desde cualquier lugar del mundo, y algo similar en la parte de industria, de tal forma que se pueda prestar asistencia técnica en una instalación o para solucionar la avería de alguna maquinaria, por ejemplo. Pero igualmente hay otras gafas con usos más amplios, como unas del estand de turismo con las que el usuario puede grabar, tomar fotos y un asistente virtual te indica lo que estás viendo o incluso traduce una carta de manera instantánea con unos altavoces incorporados.

La innovación alcanza también a sectores tan rudimentarios como pueden parecer la agricultura y la ganadería. Ahí se puede conocer una especie de «cencerro» de última generación que monitoriza en qué lugar está un determinado animal del rebaño, e incluso por dónde se ha movido durante el día. También comunica la temperatura del ejemplar. Algo similar es una pegatina que se utiliza en logística, y que en su caso es capaz de registrar los movimientos a los que ha sido sometida la carga, de tal forma que si llega dañada se puede reclamar al transportista porque queda grabado el momento en el que el sistema detectó un frenazo más fuerte de la cuenta.

Esas solo algunas soluciones que se han presentado estos días en el Palacio de Exposiciones de Santander. En todas ellas ha participado Telefónica, bien asistiendo en la conectividad de los aparatos o como aliado tecnológico, pero hay muchos otros. Entre ellos, se explica también el uso que se está dando a los datos de los usuarios de las líneas móviles de cara a favorecer el impulso comercial y turístico.