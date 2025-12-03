El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un trabajador de Acuarbe en el depósito de agua de Guarnizo. DM

Veolia integra la marca Aquarbe en los municipios cántabros donde gestiona el servicio de agua

La multinacional asume un profundo proyecto de reorganización para dar una atención más optimizada

J. L.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:34

Veolia abre un nuevo capítulo en España al convertirse en una única organización e integrar sus actividades de agua, residuos y energía bajo la marca ... única Veolia, con el apoyo de un equipo de más de 18.000 personas. Como una de las derivadas, Aquarbe, la operadora de agua del grupo en Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra, cambia su marca a Veolia, «consolidándose como socio estratégico en los más de 50 municipios donde opera en el territorio», explica la multinacional.

