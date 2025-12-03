Veolia integra la marca Aquarbe en los municipios cántabros donde gestiona el servicio de agua

Veolia abre un nuevo capítulo en España al convertirse en una única organización e integrar sus actividades de agua, residuos y energía bajo la marca ... única Veolia, con el apoyo de un equipo de más de 18.000 personas. Como una de las derivadas, Aquarbe, la operadora de agua del grupo en Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra, cambia su marca a Veolia, «consolidándose como socio estratégico en los más de 50 municipios donde opera en el territorio», explica la multinacional.

La corporación deja claro que el cambio de marca no varía los valores ni identidad ni la calidad de atención de los equipos de Aquarbe. Entre 2019 y 2024, Veolia destinó 800 millones en España a inversiones en sus tres líneas de negocio (agua, residuos y energía). La compañía presta servicios de agua potable a 13 millones de personas en España, trata casi 825.000 toneladas de residuos anualmente y produce 2.713.000 MWh de energía local. «Esta amplia presencia subraya el papel del grupo como socio estratégico en la gestión sostenible y eficiente de los recursos en España», presume.

«La nueva organización de Veolia en España encarna una dinámica colectiva: no se trata sólo de unir fuerzas, sino de multiplicar el impacto», detalla Daniel Tugues, director de la compañía en España. «Al integrar nuestra experiencia en agua, energía y residuos, y fortalecer las alianzas con nuestros grupos de interés, estamos aportando un mayor valor a nuestros clientes y comunidades. La marca única Veolia proporciona acceso completo a la red de conocimiento de un líder global, al tiempo que sitúa las soluciones españolas como modelo escalable y replicable globalmente. Representa confianza, colaboración y un propósito compartido: juntos, podemos construir seguridad ecológica, resiliencia y servicios sostenibles para los territorios y la ciudadanía española«.