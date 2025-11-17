El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Protesta en Francia por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil. Reuters

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niña aterriza también en España con una denuncia de Facua

La organización presenta ante Consumo y la CNMC una demanda contra la plataforma china Aliexpress por vender estos productos a un precio de entre 240 y 440 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:57

Comenta

El escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niñas aterriza también en España. Tras la polémica generada en Francia, que suspendió la actividad de ... la plataforma china Shein por vender estos productos sin ningún tipo de filtro, Facua se suma a esta campaña -también secundada por Suiza- y denuncia a la plataforma china AliExpress por este mismo motivo.

