El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Apagón en la corona metropolitana de Barcelona el 28 de abril EFE

Los expertos europeos amplían la investigación del apagón a los días previos y emitirán su informe el 3 de octubre

Reiteran que la recopilación de datos está «casi completada» pese a las «dificultades» que se han encontrado por parte de las generadoras

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 19 de agosto 2025, 14:18

El grupo de expertos de Entso-e (la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad) profundiza en su análisis sobre las causas ... del apagón del 28 de abril en España y Portugal y extenderá el objeto de la investigación a los días anteriores al cero energético. Y esto no es baladí, ya que las eléctricas españolas, en contra del criterio de Red Eléctrica, han venido reclamando reiteradamente ampliar el foco de las pesquisas a los días 22 y 24 de abril, en la semana previa al fallo eléctrico, cuando se observaron variaciones que provocaron la desconexión automática de instalaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  2. 2 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  3. 3

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  4. 4 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  5. 5 Liébana lucha por retener el turismo
  6. 6

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  7. 7

    Potes recupera el brío del verano
  8. 8 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  9. 9

    Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  10. 10

    Sergio y la emoción del debut

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los expertos europeos amplían la investigación del apagón a los días previos y emitirán su informe el 3 de octubre

Los expertos europeos amplían la investigación del apagón a los días previos y emitirán su informe el 3 de octubre