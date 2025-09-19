El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos trabajadores en una planta industrial.

La facturación de la industria en Cantabria sube el 1 % en julio frente al 1,9 % nacional

En lo que va de año, la cifra de negocios del sector en la región ha crecido un 2,5%

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:56

La cifra de negocios de la industria creció en Cantabria un 1% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 0,9 puntos menos que la media nacional, que fue del 1,9%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta la región mejora su dato sutilmente frente a otras con incrementos mayores como el 11,3% registrado en la Comunidad de Madrid y frente a bajadas pronunciadas como la de Asturias, con un 16,9% menos.

Asís las cosas, diez comunidades autónomas registraron incrementos, con Madrid (+11,3%), Canarias (+7,6%) y Galicia (+6,9%) a la cabeza y con Cantabria como la región con el crecimiento más moderado.De las otras siete regiones que experimentaron caídas, las de Asturias, Baleares y Castilla y León fueron las más intensas, de un 16,9%; 8%, y un 3,1%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 2,5% en Cantabria, el sexto incremento más elevado del país y 2,1 puntos de diferencia con la media nacional (0,4%). Las subidas más intensas en el acumulado del ejercicio fueron las de Baleares (+10,3%); Madrid (5%), y Galicia (3,4%). En nueve comunidades autónomas registraron descensos en el acumulado del año, con Navarra (-3,2%); Extremadura (-2,4%), y Comunidad Valenciana (-2,3%).

