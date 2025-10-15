La Feria de Empleo del Metal de Cantabria arranca su segunda edición con el doble de empresas ofreciendo vacantes

Dice el secretario general de Pymetal, Alberto Gómez Otero, que «todas las empresas que hay aquí hoy realmente están en búsqueda de talento». Si así ... es, la imagen de este miércoles del Palacio de Exposiciones de Santander sirve como fiel reflejo de esa dificultad para dar con talento que las compañías industriales vienen denunciando desde hace tiempo. El doble de estands (un total de 46) dispone esta segunda edición la Feria de Empleo del Metal con respecto a su anterior convocatoria y con una oferta de vacantes que los organizadores estiman que es de mil puestos.

Pymetal es uno de los colaboradores de este encuentro que ha organizado la Consejería de Industria a través del Servicio Cántabro de Empleo (Emcan) e Indeo-Fundación Laboral del Metal. Asimismo, participan la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente del Gobierno de Cantabria; la Agencia de Desarrollo Local de Santander; y la sección de Industria de CC OO en Cantabria. «Aquí estamos todos los agentes del sector, con lo que quien deje su currículum va a pasar a formar parte de una bolsa de trabajo en un sector que está constantemente demandando», recalca al respecto Gómez Otero, que incide en que «el baby boom se está jubilando y existe una verdadera necesidad de relevo generacional».

La feria, que ocupa un espacio mucho mayor que el pasado año, además de contar con puestos que sirven como acercamiento entre empresas y quienes buscan trabajo, también cuenta con mesas redondas y ponencias. El programa ha arrancado este miércoles, pero continuará el jueves. «Estamos encantados de poder ceder un espacio así y poder colaborar en la creación de un punto de encuentro para facilitar el empleo», explica la Concejala de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Isabel Gómez-Barreda García.