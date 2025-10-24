El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Complejo industrial de Ferroatlántica en Cantabria, en la localidad de Boo de Guarnizo. Alberto Aja

Ferroatlántica apagará dos hornos en Boo por la situación del mercado en la UE

La empresa replegará su actividad hasta final de año a la espera de conocer si Bruselas introduce medidas para proteger al sector

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ferroatlántica vuelve a replegar su actividad en Cantabria, en esta ocasión por las condiciones de mercado que se están dando en la Unión Europea. La ... compañía, integrada en el Grupo Ferroglobe, mantiene hasta la fecha tres de sus cuatro hornos activos en el complejo situado en Boo de Guarnizo, a caballo entre los municipios de Camargo y El Astillero. Sin embargo, la organización ya tiene programado el apagado de dos de estas calderas en funcionamiento antes de la conclusión del año, por lo que la producción en la factoría regional volverá a minimizarse.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  2. 2 Benjamín azota la costa cántabra con rachas de hasta 111 km/h en Santander
  3. 3 La Familia Real ya está en Asturias: primera parada, el concierto en el Auditorio
  4. 4

    Agustín Molleda denuncia a la presidenta de Cantabria por injurias y calumnias
  5. 5

    La tortilla de patata de Nacho Solana en diez pasos
  6. 6

    Los docentes mantienen su presión:«La lucha continúa por un acuerdo digno»
  7. 7

    Más de 900 racinguistas se quedan con las ganas de viajar
  8. 8 Adiós a Esperanza Urquijo, fundadora del Mesón Marinero de Castro
  9. 9

    Villalibre cuenta que sufrió problemas de salud mental antes de recalar en el Racing
  10. 10

    «Las rutas en el Seve son recuperables, incluso mejorables», asegura Ryanair

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ferroatlántica apagará dos hornos en Boo por la situación del mercado en la UE

Ferroatlántica apagará dos hornos en Boo por la situación del mercado en la UE