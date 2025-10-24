Ferroatlántica apagará dos hornos en Boo por la situación del mercado en la UE

Ferroatlántica vuelve a replegar su actividad en Cantabria, en esta ocasión por las condiciones de mercado que se están dando en la Unión Europea. La ... compañía, integrada en el Grupo Ferroglobe, mantiene hasta la fecha tres de sus cuatro hornos activos en el complejo situado en Boo de Guarnizo, a caballo entre los municipios de Camargo y El Astillero. Sin embargo, la organización ya tiene programado el apagado de dos de estas calderas en funcionamiento antes de la conclusión del año, por lo que la producción en la factoría regional volverá a minimizarse.

Así lo confirma el propio Grupo Ferroglobe a El Diario, para añadir que en noviembre se detendrá ya uno de los hornos, mientras que el otro dejará de operar antes del cierre de 2025. La organización abunda en la situación que vive actualmente Europea en cuanto a materia siderúrgica, con los estados miembro estudiando posibles medidas de salvaguarda para evitar la entrada en masa de productos de la competencia exterior, especialmente de procedencia asiática.

Por ello, durante esta etapa de ralentización del negocio desde Cantabria se aprovechará para llevar a cabo labores de mantenimiento. El complejo de Boo de Guarnizo dispone de cuatro calderas grandes -una de ellas inoperativa en la actualidad y que requeriría de inversiones para poder ponerla en marcha- y otra pequeña. A pesar de que incluso a la plantilla le había llegado información de que este horno de capacidad más reducida podría ponerse en marcha, la realidad y estrategia de Ferroglobe pasan por la dirección contraria: ir a mínimos en el corto plazo.

Resurgir en 2026

Eso sí, más allá de la debilidad actual del mercado, la idea de la compañía es recuperar sus prestaciones en el primer tramo de 2026, cuando «se valorará cómo están las condiciones de mercado para volver a arrancar progresivamente el segundo y tercer horno», posiblemente entre enero y marzo del próximo año.

Ferroaleaciones Europa investiga desde 2024 si es necesario defender a su industria de la competencia asiática

Plazos La Comisión dispone hasta el 19 de noviembre para decidir si aplica medidas de salvaguarda

Próximos pasos Ferroglobe confía en poder reactivar un horno a comienzos de 2026 y el otro antes de primavera

La reducción de actividad coincide con el proceso abierto por la Comisión Europea para estudiar la imposición de medidas de salvaguardia ('safeguards') sobre las importaciones de ferroaleaciones, un sector clave para la industria metalúrgica europea. Bruselas inició en diciembre de 2024 una investigación para determinar si el aumento de las importaciones de ferroaleaciones a precios bajos estaba causando un daño serio a los productores comunitarios.

Las salvaguardas son medidas temporales que la UE puede aplicar -en forma de cuotas, precios mínimos o aranceles adicionales- cuando se produce un incremento repentino de importaciones que amenaza la viabilidad de la industria continental. En el caso de las ferroaleaciones, la Comisión estudia establecer umbrales de precios mínimos para productos como el ferrosilicio o el silicomanganeso, con el fin de frenar la competencia exterior y garantizar una competencia «en condiciones justas».

El resultado de esta investigación es determinante para plantas como la de Ferroatlántica en Cantabria, especializada en ferroalaeciones para la siderurgia y la fundición. En caso de que Bruselas adopte finalmente estas medidas proteccionistas, los productores locales tendrán un entorno de precios más estable y predecible.

De hecho, la Comisión Europea tiene como fecha límite el 19 de noviembre para imponer las actuaciones definitivas. «Es lo que requerimos urgentemente y necesitamos para recuperar la competitividad en Europa», señalan desde Ferroglobe.

El consejero delegado de la multinacional, Marco Levi, ya señaló en mayo que «en la UE las medidas de salvaguarda previstas que cubren todos nuestros productos principales deberían empezar a beneficiarnos en el segundo semestre. Prevemos que la mejora de la demanda se traducirá en mayores ingresos. Creemos que, una vez resueltas estas incertidumbres, productores locales como Ferroglobe estarán bien posicionados».