Fidban concluye una ronda de financiación más para apoyar a cuatro proyectos cántabros

La Fundación Innovación y Desarrollo (Fidban) celebró su 24ª Ronda de Inversión en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de Santander, en un evento que se consolida como una plataforma clave para canalizar capital hacia proyectos innovadores de la región. Organizada con la colaboración de la Concejalía de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander, la cita reunió a más de treinta inversores interesados en conocer a cuatro startups cántabras con alto potencial de crecimiento (WYPO, Banbu, La Muda, y Emyra), generando un fuerte interés que podría traducirse en nuevas inversiones en las próximas semanas.

La jornada comenzó con la bienvenida institucional de Chabela Gómez Barreda, concejala de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, quien destacó el papel del CIE como centro neurálgico para impulsar el talento y el emprendimiento tecnológico en Santander. A continuación, el director de Fidban, Diego Laínz Arroyo, presentó el balance de la fundación, señalando que más de cien startups han pasado ya por sus rondas de inversión, de las cuales más de treinta se han consolidado como casos de éxito. Laínz subrayó además la proyección internacional de Fidban, con rondas celebradas recientemente en Chile y Perú y próximos eventos previstos en Panamá y México, con el apoyo de la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber) y la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlantico).

El encuentro incluyó también la sección 'Casos de Éxito', en la que José Manuel Colsa, CEO de Vamos Rural, fue entrevistado por Fermín Mier, director de Contenidos de la Cadena SER en Cantabria. Colsa compartió la experiencia de una empresa regional que ha logrado escalar y consolidarse en el sector del turismo rural.

Las cuatro startups protagonistas de esta ronda despertaron un notable interés entre los asistentes por su carácter innovador y su origen cántabro. WYPO, una plataforma fintech presentada por su CEO, Elena Ansótegui, busca simplificar la intermediación y gestión de hipotecas y se encuentra en fase de escalado tras haber levantado capital inicial, con el objetivo de crecer en el mercado de «mejora tu hipoteca» y expandirse internacionalmente.

Banbu, marca de cosmética ecológica sin tóxicos ni agua, fue presentada por su CEO, Rodrigo Folgueira, quien destacó su apuesta por reducir la huella ambiental del sector bajo el lema 'Adiós a la cosmética tóxica'; la nueva financiación mediante Notas Convertibles permitirá impulsar su expansión internacional.

La Muda, fundada por Iván Diego, propone un modelo de turismo responsable y sostenible que invita a recorrer los Valles Pasiegos en bicicleta, poniendo el foco en la revalorización del entorno rural y la conexión humana.

Por último, Emyra Cara a Cara, presentada por su fundadora Sonia Gómez Salazar, es una plataforma que organiza encuentros presenciales entre personas afines, utilizando la tecnología para apagar las pantallas y encender las conversaciones.

«Estamos muy satisfechos con el nivel de las startups y el interés que han generado entre los inversores. Esta ronda demuestra que el ecosistema cántabro sigue produciendo talento de alta calidad y que Fidban es un motor clave para canalizar la inversión privada que necesitan estos proyectos para su fase de escalado», afirmó Diego Laínz.

La Fundación Innovación y Desarrollo (Fidban) es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a conectar capital privado con startups, actuando como catalizador de la inversión y la innovación. Miembro de la Asociación Española de Business Angels (AEBAN), su Patronato está formado por la Universidad Europea del Atlántico, SODERCAN —como patrocinador principal—, la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), CITICAN, los ayuntamientos de Santander y Torrelavega y la CEOE-CEPYME.

