El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gente consultando al notario en una notaria por tema de herencia, teatamento y consultas matrimoniales Avelino Gómez

La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones

Las operaciones se disparan a máximos de 2007 y Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana se sitúan en cabeza con bonificaciones del 99%

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

Recibir una herencia o una donación en España implica, inevitablemente, pasar por Hacienda. Pero la imparable subida del precio de la vivienda, el temor de ... los contribuyentes ante la intención del Gobierno central de imponer un impuesto de Sucesiones y Donaciones a nivel estatal con un tipo mínimo y, sobre todo, los incentivos fiscales que ofrecen algunas comunidades para contrarrestar este efecto han disparado los traspasos en vida a niveles récord.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  2. 2 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  3. 3 San Roque, protagonista
  4. 4 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  6. 6

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  7. 7

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  8. 8

    Cantabria flexibiliza los requisitos de los centros de acogida ante la anunciada llegada masiva de menores migrantes
  9. 9

    Un paseo abrasador a las dos de la tarde
  10. 10 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones

La batalla fiscal entre Gobierno y comunidades autónomas por las herencias catapulta las donaciones