Cantabria escala dos puestos en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal

Cantabria ha escalado dos puestos en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal este año con respecto a 2024, según el informe anual que desarrolla la ... Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, organizaciones que apuntan a que la comunidad debería reformar el Impuesto sobre la Renta.

La causa de esta ligera mejora en relación al estudio anterior reposa en los cambios en el Impuesto sobre el Patrimonio, que llevan a la región al décimo lugar, frente a la duodécima posición de 2024. Precisamente, a finales del ejercicio pasado Cantabria aprobó una bonificación en el gravamen igual a la diferencia entre la cuota del propio impuesto y la cuota correspondiente al tributo temporal de solidaridad de las grandes fortunas.

El estudio indica que Cantabria debería reformar el Impuesto sobre la Renta reduciendo los tipos impositivos de todos los tramos en 1,5 puntos y deflactar de forma automática el IRPF y los mínimos personales y familiares con la inflación.

Además, apunta que también podría mejorar su puntuación si derogara el canon por la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos y redujera el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Por tipos de impuestos, Cantabria desciende dos posiciones en el IRPF, al pasar de la octava posición más competitiva en 2024 a la décima este año; y, por otro lado, gana siete, hasta ocupar el segundo lugar este año, en el Impuesto sobre Patrimonio. Además, la comunidad sigue liderando la competitividad en el Impuesto de Sucesiones y se mantiene en el 14ª lugar en cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Según el estudio, las autonomías con más competitividad fiscal son Madrid, País Vasco y La Rioja, mientras que a la cola se sitúan Cataluña, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

El informe destaca que España «mantiene una presión fiscal significativamente superior a la media europea, especialmente en los impuestos que gravan la renta y el patrimonio. En particular, el Impuesto sobre el Patrimonio convierte a España en el país con la mayor carga fiscal sobre la riqueza del continente, un tributo prácticamente desaparecido en la mayoría de las economías europeas. Según el IACF 2025, este impuesto, junto con el de solidaridad a las grandes fortunas, reduce la competitividad fiscal de las comunidades autónomas y actúa como un desincentivo a la inversión y al ahorro a largo plazo», señalan sus promotores.

El actual Gobierno cántabro liderado por el Partido Popular de María José Sáenz de Buruaga ha hecho de su reforma fiscal una de sus banderas principales durante la actual legislatura.