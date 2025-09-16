El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible

Esta modalidad de pago permite al trabajador acceder a beneficios exentos de IRPF y maximizar el ahorro fiscal que puede alcanzar los 2.500 euros anuales

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:04

Cada euro de la nómina cuenta. El aumento de los salarios en los últimos años no ha seguido el ritmo de la inflación y muchos ... trabajadores han encontrado en la retribución flexible una manera de recuperar por esta vía parte de la pérdida de poder adquisitivo. Este sistema legal, que permite al asalariado sacar a su nómina un rendimiento 'extra' al acceder a beneficios exentos de IRPF y maximizar el ahorro fiscal, permite ahorrar a los trabajadores unos 1.300 euros al año, de media. Pero esta cuantía puede alcanzar hasta los 2.500 euros anuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el copiloto del accidente del sábado en Suances
  2. 2

    Altercado sin consecuencias en el colegio Divina Pastora de San Felices
  3. 3

    Vela pone a Cantabria en la élite de la raza limusín con su triunfo en Salamanca
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5

    Cientos de romeros vistieron el traje montañés para rendir homenaje a San Cipriano
  6. 6

    Santoña da su último adiós a Agustín Ibáñez
  7. 7

    El Gobierno anuncia una ayuda al alquiler con derecho a compra de 30.000 euros para jóvenes
  8. 8

    La trágica nevada en Picos de Europa de septiembre de 1975
  9. 9 Incendio sin daños personales en Cementos Alfa, en Mataporquera
  10. 10

    La Iglesia cántabra inicia una reestructuración asediada por la escasez de sacerdotes y fieles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible

Los empleados ahorran 1.500 euros al año con la retribución flexible