Fedea plantea una reforma del impuesto sobre el patrimonio

El think tank advierte de que el diseño actual presenta limitaciones significativas en términos de progresividad, equidad territorial y capacidad redistributiva

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:54

El Impuesto sobre el Patrimonio, pese a su elevada progresividad normativa, tiene una efectividad redistributiva limitada y opera en la práctica como un impuesto simbólico. ... Esta es la conclusión del último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en el que revela que el tributo concentra la carga sobre el 0,5 % más rico de la población. Esta aparente progresividad, señala, se diluye por su escasa cobertura y por la descentralización autonómica, que permite aplicar bonificaciones del 100% en comunidades como Madrid, Andalucía o Extremadura. El resultado: diferencias territoriales, baja recaudación y escaso impacto en la reducción de desigualdades.

