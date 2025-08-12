El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece ante los medios tras una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) EFE

Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028

Las autonomías abonarán 12.000 millones en tres años, según Fedea, lo que obligará a las autonomías a redirigir recursos desde otras políticas públicas

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 12 de agosto 2025, 12:12

Las comunidades autónomas pagarán en intereses de su deuda pública alrededor de 12.000 millones de euros en 2028 si emiten nuevos recursos para financiar ... tanto los vencimientos de la que actualmente está en circulación como el déficit previsto hasta entonces. Esta proyección de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) supone multiplicar por tres la cuantía que abonaron en 2022 por este concepto (3.608 millones) sobre los 11.789 millones que estimados en tres años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La nueva forma, más barata, de hacer turismo de autocaravana
  2. 2

    Noche sofocante en Cantabria: en San Roque, a las doce y media de la noche, el termómetro marcaba 30,8 grados
  3. 3

    Gema Igual, sobre las ratas en Santander: «No conozco ninguna ciudad donde no haya»
  4. 4

    El empresario que financió a Alvise denuncia haber sido obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola
  5. 5

    Miengo frena la entrada de autocaravanas en sus playas con la instalación de barreras
  6. 6

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  7. 7

    «La turborrotonda de Valdecilla es un infierno»
  8. 8

    Tira a un joven de su patín eléctrico, le obliga a llevarle de paquete y, finalmente, le roba el vehículo en Santoña
  9. 9

    Una nueva generación de investigadores despega en Santander
  10. 10 «Representar a Cantabria es un orgullo en todos los sentidos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028

Los intereses de la deuda que pagan las comunidades se triplicarán entre 2022 y 2028