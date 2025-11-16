El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El abono para el transporte público como parte de la retribución flexible gana adeptos. Efe

La retribución flexible permite a los trabajadores deducirse de media unos 900 euros al año

Las empresas que ofrecen estos planes se disparan un 50% en tres años con el objetivo de retener a sus empleados

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La retribución flexible es una forma de cobrar parte del sueldo a través de bienes o servicios en lugar de todo en dinero, aprovechando que ... determinadas retribuciones en especie están exentas o bonificadas en el IRPF. El empleado acuerda con su empresa destinar una parte de su sueldo bruto (por ejemplo, un 20 %) a pagar ciertos servicios a través de la empresa. Al reducir la cantidad sujeta a IRPF, baja la retención mensual y, por tanto, el impuesto total que pagará a Hacienda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La carretera entre Requejada y Suances costará 187,8 millones de euros a pagar en 26 años
  2. 2

    La víctimas de Sierrallana celebran la decisión de la jueza pero lamentan que las condenadas conserven su empleo
  3. 3 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  4. 4

    Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»
  5. 5

    Suspensión de empleo para el profesor acusado de contactar con al menos cuatro menores
  6. 6 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  7. 7

    Gonzalo Garrido: «La manzana nos cambió la vida: dejamos Madrid por Cantabria»
  8. 8

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria
  9. 9

    «Nunca imaginamos que Celestia TTI llegaría tan lejos, pero queda aún espacio para crecer»
  10. 10

    El Diario Montañés reconoce a los emprendedores del año en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La retribución flexible permite a los trabajadores deducirse de media unos 900 euros al año

La retribución flexible permite a los trabajadores deducirse de media unos 900 euros al año