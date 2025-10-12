El Foro de El Diario Montañés cumple diez años y abre curso con la presidenta Buruaga La iniciativa se ha consolidado como un espacio de reflexión, mirada larga e innovación y ha sido testigo de los cambios de la última década

Lejos queda ya el 6 de julio de 2015. En aquella fecha, la entonces ministra de Agricultura de España, Isabel García Tejerina, se colocaba ante el atril del Hotel Bahía, en Santander, para dirigirse a una amplia audiencia política, empresarial y de destacadas figuras de la sociedad civil. Era la puesta de largo del Foro Económico de El Diario Montañés, una apuesta de este periódico por armar un espacio que sirviera para la reflexión coyuntural, la mirada larga ante lo que estaba por venir y las corrientes que transformarían la actividad productiva, empresarial y laboral de los territorios.

De lo macro a lo más cercano. Un 'efecto mariposa' que sobrevuela de forma recurrente cada edición del Foro, que ha contado con ilustres participantes a lo largo de esta década, una larga trayectoria que en esta nueva temporada igualmente alcanza las 100 ediciones.

A Santander han acudido nombres destacados de la política española: Ana Pastor, Cristina Garmendia, Isabel Tocino, Cristóbal Montoro, Joaquín Almunia, Carlos Solchaga... Y, por supuesto, del ámbito corporativo, con el presidente de los empresarios del país, Antonio Garamendi; o el actual mandatario de Telefónica, Marc Murtra, a la cabeza.

La nueva edición con la jefa del Ejecutivo tendrá lugar el miércoles, a las 9.30 horas, en la sede habitual del Hotel Bahía

Diez años que, evidentemente, dan para mucho. No en vano, ni Cantabria ni España ni el planeta en su globalidad son los mismos respecto a aquellos inicios. Por el camino ha habido la primera pandemia mundial de la historia reciente, que transformó, cómo no, la forma de celebrar el Foro Económico, con encuentros telemáticos en los momentos de mayores restricciones sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.

A partir de ahí, otras cuestiones que han golpeado la estabilidad, como la guerra entre Rusia y Ucrania, que aproximó un primer conflicto bélico a la Unión Europea por primera vez en lustros; problemas con las cadenas de suministro; el adiós y regreso de Donald Trump a la Casa Blanca; el crecimiento cada vez más indiscutible de China y otros países hiperpoblados de Asia... Muchos factores, profundos cambios, que han sido recogidos a través de las conferencias en el Hotel Bahía, un evento igualmente marcado por la reciprocidad y la cercanía, toda vez que las preguntas del público son otro de los pilares del funcionamiento de cada edición. Los invitados responden y abordan las dudas, temores o cuestiones de los asistentes.

Nuevo curso

El próximo miércoles, 15 de octubre, esta ya veterana historia escribirá un nuevo capítulo. La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, abrirá el curso tras la parada veraniega para diseccionar la labor acometida desde que se ha puesto al frente del Gobierno regional tras ganar las elecciones de 2023.

Una ponencia en la que no sólo habrá balance de la gestión llevada a cabo, sino que igualmente servirá para mirar al futuro, con los próximos presupuestos ya en camino. 'La transformación de Cantabria' será el título de su disertación.

Y, cómo no, otra pata fundamental para la buena salud del Foro Económico: los apoyos externos. El proyecto cuenta con Unicaja Banco y la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos como patrocinadores. A ellos se suman EDP, Gullón, el propio Hotel Bahía y Hermanos Nereo como colaboradores.