El Foro Económico aborda la relación entre empresa y defensa con el general Bados La ponencia del director del Instituto Español de Estudios Estratégicostendrá lugar el próximo miércoles día 3 a las 09.30 horas en el Hotel Bahía

Si hay un concepto que ha ido más unido que nunca al de economía en los últimos tiempos, ese ha sido el de 'defensa'. La difícil situación geopolítica que encadenamos con conflictos como el de Ucrania o el conflicto en Gaza, unido a las tensiones arancelarias, ha trastocado por completo las previsiones y ha obligado a los países a replantear estrategias tanto comerciales como industriales. Y sobre eso versará la cita de El Foro de El Diario Montañés de esta semana, con la ponencia titulada 'La nueva geoestrategia mundial. Efectos sobre la internacionalización de las empresas'.

En esta ocasión la ponencia, que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de diciembre a las 09.30 horas en el Hotel Bahía, correrá a cargo del general de brigada Víctor Bados, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) perteneciente al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), que a su vez forma parte del Ministerio de Defensa de España.

El militar abordará cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la globalización, o mejor dicho la desglobalización que, a su juicio, está aconteciendo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, tal y como ha valorado en otra serie de intervenciones públicas que ha ofrecido recientemente. Un sistema que está en pleno retroceso y que confluye con otra serie de particularidades. Concretamente, Bados ha hablado en otras presentaciones previas del auge de potencias como China y Rusia, que cuestionan el orden mundial e incluso ha apuntado frecuentemente a que se está produciendo un debilitamiento de los organismos multilaterales, que conduce a una mayor inestabilidad internacional.

Víctor Bados cuenta con una dilatada trayectoria, estrechamente vinculada a la Legión, donde ejerció el mando en todos los empleos, desde teniente hasta coronel. Ha estado destinado en los tercios de Melilla, Ronda y Almería, y ha participado en operaciones internacionales en Bosnia, Croacia, Afganistán, Kosovo y Líbano.

El Foro Económico de El Diario Montañés estará moderado por la periodista Pilar González. Con la actual edición, este espacio de reflexión y diálogo celebra su décimo aniversario