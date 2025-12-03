El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El general de brigada Víctor Bados junto a una fotografía de archivo de un Foro Económico de El Diario Montañés. DM

El Foro Económico aborda la relación entre empresa y defensa con el general Bados

La ponencia del director del Instituto Español de Estudios Estratégicostendrá lugar el próximo miércoles día 3 a las 09.30 horas en el Hotel Bahía

H. R.

Santander

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:38

Comenta

Si hay un concepto que ha ido más unido que nunca al de economía en los últimos tiempos, ese ha sido el de 'defensa'. La difícil situación geopolítica que encadenamos con conflictos como el de Ucrania o el conflicto en Gaza, unido a las tensiones arancelarias, ha trastocado por completo las previsiones y ha obligado a los países a replantear estrategias tanto comerciales como industriales. Y sobre eso versará la cita de El Foro de El Diario Montañés de esta semana, con la ponencia titulada 'La nueva geoestrategia mundial. Efectos sobre la internacionalización de las empresas'.

En esta ocasión la ponencia, que tendrá lugar el próximo miércoles 3 de diciembre a las 09.30 horas en el Hotel Bahía, correrá a cargo del general de brigada Víctor Bados, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) perteneciente al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), que a su vez forma parte del Ministerio de Defensa de España.

El militar abordará cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la globalización, o mejor dicho la desglobalización que, a su juicio, está aconteciendo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, tal y como ha valorado en otra serie de intervenciones públicas que ha ofrecido recientemente. Un sistema que está en pleno retroceso y que confluye con otra serie de particularidades. Concretamente, Bados ha hablado en otras presentaciones previas del auge de potencias como China y Rusia, que cuestionan el orden mundial e incluso ha apuntado frecuentemente a que se está produciendo un debilitamiento de los organismos multilaterales, que conduce a una mayor inestabilidad internacional.

Víctor Bados cuenta con una dilatada trayectoria, estrechamente vinculada a la Legión, donde ejerció el mando en todos los empleos, desde teniente hasta coronel. Ha estado destinado en los tercios de Melilla, Ronda y Almería, y ha participado en operaciones internacionales en Bosnia, Croacia, Afganistán, Kosovo y Líbano.

El Foro Económico de El Diario Montañés estará moderado por la periodista Pilar González. Con la actual edición, este espacio de reflexión y diálogo celebra su décimo aniversario, un largo recorrido que el periódico ha realizado con el apoyo de Unicaja Banco y la Consejería de Economía y con EDP, Gullón, el propio Hotel Bahía y Hermanos Nereo como colaboradores.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  4. 4 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  5. 5

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  6. 6 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  7. 7

    Cantabria rebaja las restricciones por la dermatosis y recupera el tránsito de ganado
  8. 8

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas
  9. 9

    Las entidades sociales, sobre el retraso de las subvenciones: «La situación era muy tensa»
  10. 10

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Foro Económico aborda la relación entre empresa y defensa con el general Bados

El Foro Económico aborda la relación entre empresa y defensa con el general Bados