El Gobierno de Cantabria y UNIR lanzan un programa para formar en TIC y cubrir la demanda empresarial El proyecto seleccionará a cien jóvenes con vocación tecnológica en un plan que combina una enseñanza intensiva con prácticas laborales

H. R. Santander Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:53 | Actualizado 19:29h.

La dificultad para dar con talento se está convirtiendo ya en un auténtico mantra en determinados sectores. En un intento por buscar soluciones, el Gobierno de Cantabria, la Cámara de Comercio y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pondrán en marcha el programa 'Cantabria Tech Talent' para formar a especialistas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el objetivo de dar respuesta a la demanda que tienen las empresas de la región para encontrar este tipo de perfiles.

Se trata de una iniciativa enmarcada en la hoja de ruta marcada por la I Agenda Digital de Cantabria aprobada este año y es el primer programa público-privado de 'apprenticeship' impulsado por una administración pública en España, que seleccionará y formará a cien jóvenes con vocación tecnológica combinando prácticas en empresas de la región en horario de mañana con una formación intensiva tipo bootcamp por las tardes.

La UNIR, con una «dilatada y reconocida» trayectoria en formación en el ámbito de las TIC, se encargará de ejecutar un proyecto que pretende retener talento cántabro y formarlo, «evitando su fuga a otras regiones», al tiempo que pretende atraer talento a la región, «formarlo y que se quede en empresas cántabras para desarrollar su carrera profesional».

Así lo explicaron este viernes el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas, y la vicerrectora de Transferencia de UNIR, Isabel Díez, durante la presentación del programa, financiado por el Gobierno de Cantabria. Todos ellos coincidieron en destacar la importancia de combinar formación universitaria y experiencia práctica en empresas de la región con el objetivo de impulsar el talento joven y fortalecer la competitividad del tejido empresarial cántabro.

En concreto, el programa va dirigido a perfiles TIC junior con formación base en especialidades relacionadas con las tecnologías digitales y el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), es decir, último año de estudio o titulados en los últimos cinco cursos tanto de FP como de universidad.

El programa consta de una primera fase consistente en la atracción de perfiles mediante una campaña de comunicación. Después, habrá una segunda fase de selección de candidatos para cada empresa. La tercera fase consistirá en la combinación simultánea de la formación y las prácticas. Todo ello se desarrollará con un acompañamiento personalizado, de tal manera que cada alumno contará con un mentor.