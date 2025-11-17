El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Efe

El Gobierno elevará al 2,9% la previsión de crecimiento para este año

El Ejecutivo presentará mañana un nuevo cuadro macroeconómico con esta previsión que mejora en dos décimas la realizada en septiembre

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:44

Solo dos meses después de mejorar las previsiones de crecimiento económico una décima, hasta el 2,7%, el Gobierno volverá elevarlas hasta el 2,9% ... en el nuevo cuadro macroeconómico que aprobará mañana tras el Consejo de Ministros. Una nueva subida que, según indican fuentes de Economía, corresponde a la evolución de las nuevas estadísticas conocidas del INE y que apuntan a que los niveles de actividad, empleo y consumo siguen ganando tracción en la economía española.

