El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente Sánchez presenta el Plan Auto 2030. RC

Sánchez anuncia un plan de ayudas directas a la compra de eléctricos y pide al sector bajar los precios

El Gobierno releva a las comunidades en la entrega de subvenciones e impulsa el mayor plan del automóvil para generar 120.000 millones en 2030

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:50

Comenta

«Hay que construir coches tan competitivos como permite nuestro talento y lo suficientemente económicos para que los españoles se los puedan permitir». El presidente ... del Gobierno, Pedro Sánchez, clausuró la presentación del Plan Auto 2030, la mayor estrategia conjunta del Ejecutivo con toda la industria para poner objetivos, regulación e impulso de un sector que supone el 10% del PIB de nuestro país. Los coches eléctricos chinos están expandiéndose a gran ritmo, por lo que Sánchez recordó que España «no solo tiene que construir los mejores coches, que también, sino también venderlos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Fran era una persona con una profundidad impresionante y un corazón bondadoso»
  2. 2

    Seis heridos en el tercer incendio en los garajes de El Alisal: «Estamos destrozados y tenemos miedo»
  3. 3

    Nestlé renueva su compromiso con Cantabria en el 120 cumpleaños de su planta en La Penilla
  4. 4

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  5. 5

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  6. 6 El Banco de Sangre de Cantabria llama a donar a las personas del grupo 0- ante las bajas reservas
  7. 7

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  8. 8 El Ayuntamiento de Torrelavega alerta de una estafa en la que falsos policías piden dinero para una revista municipal
  9. 9

    Alto Campoo inaugura la temporada este viernes con cinco pistas abiertas
  10. 10 Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sánchez anuncia un plan de ayudas directas a la compra de eléctricos y pide al sector bajar los precios

Sánchez anuncia un plan de ayudas directas a la compra de eléctricos y pide al sector bajar los precios