El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para este año
El presidente Pedro Sánchez anuncia que este martes el Consejo de Ministros aprobará el nuevo cuadro macroeconómico con un alza de la proyección del avance del Producto Interior Bruto para 2025
Madrid
Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:39
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el Ejecutivo aprobará mañana en Consejo de Ministros el nuevo cuadro macroeconómico en el que ... revisarán al alza su previsión de crecimiento de Producto Interior Bruto (PIB) para este año. Actualmente el Gobierno prevé que la economía crecerá este año un 2,6%, en línea con la mayoría de organismos económicos, pero Sánchez consideró que la buena marcha de la actividad y el empleo en lo que va de año les permite mejorar su previsión.
El cuadro macroeconómico será la base sobre la que se asientes los nuevos Presupuestos Generales que el Ejecutivo espera presentar antes de que termine el año, pero su aprobación definitiva está en el aire por las complicadas negociaciones con el resto de formaciones políticas.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
