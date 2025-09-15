El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pedro Sánchez preside la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista. EP

El Gobierno mejorará sus previsiones de crecimiento para este año

El presidente Pedro Sánchez anuncia que este martes el Consejo de Ministros aprobará el nuevo cuadro macroeconómico con un alza de la proyección del avance del Producto Interior Bruto para 2025

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:39

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes que el Ejecutivo aprobará mañana en Consejo de Ministros el nuevo cuadro macroeconómico en el que ... revisarán al alza su previsión de crecimiento de Producto Interior Bruto (PIB) para este año. Actualmente el Gobierno prevé que la economía crecerá este año un 2,6%, en línea con la mayoría de organismos económicos, pero Sánchez consideró que la buena marcha de la actividad y el empleo en lo que va de año les permite mejorar su previsión.

