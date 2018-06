El Gobierno rechaza el proyecto de Sacyr para extraer piedra de la Mina de Reocín

«La información aportada no alcanza el rigor exigible»

La Dirección General de Industria, además de atender las alegaciones de Sicán y AZSA, igualmente admite las presentadas por un particular en relación a «información pública incompleta (falta de documentos que se incluyen en el expediente); memoria de solicitud incompleta (deficiencias en la localización del yacimiento, así como en la caracterización del recurso y su cuantificación); suelo potencialmente contaminado (la zona constituye un suelo de estas características al haberse desarrollado en ella una actividad extractiva de minerales metálicos no férreos); inventario de instalaciones de residuos clausuradas (la memoria no hace mención a las instalaciones de este tipo existentes en el término municipal de Cartes); y materiales alternativos (no se estudia el posible uso de materiales como las escorias o los residuos de construcción y demolición)».

Con estos mimbres, la Consejería, tras haber cursado visita a la zona para dirimir si procedía el cambio de uso del yacimiento, concluye que «el estudio de la documentación presentada no permite afirmar que se haya dado el necesario cumplimiento a las exigencias descritas, no quedando suficientemente acreditado con los datos que se aportan que se den las circunstancias precisas para que se califiquen los residuos tal como se solicita».

A su juicio, «no se trata únicamente de que la información aportada no alcance el rigor exigible y que no se considere conocido el yacimiento de forma suficiente, sino que la disponible al margen de la aportada por el solicitante desaconseja que se proceda a la calificación de los estériles como recurso de la Sección B».

Según Industria, las alegaciones «de forma notablemente razonada exponen argumentos que se consideran suficientes para descartar la opción de proceder a la calificación solicitada como paso previo a un posible aprovechamiento del recurso. A este respecto, sólo es preciso añadir que el rigor y detalle de los datos aportados por los alegantes ha de conllevar necesariamente a su aceptación y a considerar improcedente la calificación solicitada». Por tanto, no se modifican los usos y se rechaza la propuesta.