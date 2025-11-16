La trampa saducea

Los saduceos fueron una secta famosa y vilipendiada por sus habituales conexiones con los invasores (griegos y romanos) que acogían a las capas altas de ... la sociedad judía de la época (siglo I AC) y que no creían en la inmortalidad del alma.

Pasaron a la historia por un pasaje relatado en el evangelio de San Mateo en donde se da cuenta de un episodio famoso. Tratando de poner a Jesús en un aprieto, los saduceos le preguntaron por una mujer que, enviudando de manera sucesiva de uno y otro hermano, se iba casando con el siguiente. Una vez muertos y resucitados, ¿de cuál de ellos sería su mujer? De ahí la pregunta pasó al acerbo popular como una 'manipulación capciosa para conseguir poner en aprietos al interpelado por ella'. Y es exactamente eso lo que ha hecho el Gobierno con la propuesta de financiación catalana.

Como el principio activo, es decir, la ruptura por troceo del sistema de financiación común es muy desagradable de ingerir, lo ha envuelto en un excipiente que se presenta amable e imposible de rechazar. Se trata del riego generoso y general de dinero para reducir la deuda autonómica. Hace años, en el tardofranquismo, y preguntado sobre la Ley de Asociaciones Políticas, Torcuato Fernández Miranda lo expresó con mucho más salero: «A veces contestar 'sí' o 'no' es un fórmula inservible.

En política, como en todas las actividades humanas, los 'noes' no tienen sentido más que cuando enmarcan, confirman o aclaran una afirmación de la cual se parte. Decir 'no' a algo solo estaría justificado como consecuencia de un 'sí' previo al cual se adhiere naturalmente el ánimo del que después dice 'no'. Porque ese 'no' no hace más que definir y delimitar el 'sí' que afirma». Y prosiguió tan ancho, como si alguien le hubiera entendido algo «jamás mi actitud será negativa. Si algo niego, lo hago porque lo que afirmo previamente me lleva a las negaciones circunstanciales que configuran y definen la afirmación que mantengo. Decir 'sí' o 'no' a la legalización de las asociaciones políticas –que era la pregunta a la que pretendía contestar– es sencillamente una trampa saducea».

En su versión moderna, el Gobierno ofrece ahora a las comunidades autónomas obtener una reducción generosa de la deuda contraída a cambio de aceptar que la financiación autonómica no será ya nunca 'común' –y quizás tampoco 'generalizable', como piden los de ERC–. Y es que la Agencia Tributaria quedará troceada, la recaudación de los impuestos será dividida y aparecerá un sistema de cupo 'vasco' en el horizonte.

Y, además, hablando con propiedad y como usted ya sabe, la deuda no se reduce en ningún caso, tan solo cambia de asiento contable porque deber, el conjunto del Estado deberá lo mismo. El caso es que el deudor será una institución distinta, y eso no es baladí.

¿Aceptarán el señuelo las comunidades autónomas? Las regidas por el PP ya han dicho que no. Y las regidas por el PSOE no han dicho nada con claridad a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero el Gobierno tiene un as en la manga. Mañana lunes se celebrará la Conferencia de Política Económica y Fiscal, que es la que debería decidir sobre estos asuntos. Y la ministra Montero, con su gorro de ministra, presentará la senda del gasto, que es el primer paso para aprobar los presupuestos más negados de la historia. Unas Cuentas que se aprobarán el martes en el Consejo de Ministros. Pero irán acompañadas del gorro que la ministra también tiene de candidata a la presidencia de Andalucía, así como de miles de euros que actuarán como cebo.

Entre el dinero por recibir y el compromiso a mantener, ¿qué opción elegirá Junts? Lo segundo sería una sorpresa por lo reciente de sus promesas de ruptura. Pero en esta España de hoy, todo lo que parece permanente se convierte en temporal y lo que es seguro no pasa de probable. El jueves Junts jugó al despiste y salvó el plan de cierre de las nucleares, lo que, en teoría, perjudica a los catalanes. Y eso nos deja un poso de duda que... ¡¡¡Despejaremos la próxima semana!!! Supongo…