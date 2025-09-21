El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más

El Ministerio apunta a un cambio normativo para justificar el aumento, pero los sindicatos creen que hay que poner el foco en la prevención

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Las bajas laborales, el absentismo y la siniestralidad en el trabajo son cuestiones que han ido ganando peso en el discurso de administraciones y agentes ... sociales en los últimos tiempos. Desde la necesidad de mejorar la prevención hasta el embudo en la gestión y seguimiento de los casos, el asunto se ha situado como una de las prioridades políticas, empresariales y sindicales. Al crecimiento ya conocido de las ausencias por incapacidad temporal -contingencia común o accidentes laborales- se suma en los últimos tiempos un fenómeno no tan conocido como es el incremento en las incapacidades permanentes. En el caso de Cantabria, desde marzo de 2024 hasta el pasado julio el repunte alcanza el 9,3% al pasar de 12.682 casos a 13.876, una subida de 1.190 personas.

