Botadura de la Fragata F-111 días atrás en Ferrol, con aportación de varias empresas cántabras. EFE

La industria cántabra de defensa entra en una red europea para ampliar su negocio

El clúster CID, surgido y con sede en Santander, participa en la reunión inicial del EIDS, un lobby que une a asociaciones y pymes de varios países

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

En el ámbito empresarial, y más en un sector como el de la defensa, el tamaño es un factor. De ahí la ingente labor ... que el Clúster de la Industria de Defensa (CID), surgido y con sede en Santander, está llevando a cabo en los últimos años para que las medianas industrias de Cantabria puedan acceder a nuevas oportunidades al calor de las grandes compañías contratistas o de la propia Administración. Si el camino hasta la fecha se desarrollaba a nivel nacional -el propio clúster se ha ido extendiendo por todo el país- ahora el trayecto entra en una nueva fase: la de la colaboración a nivel continental con asociaciones y entidades similares de otros países de Europa.

