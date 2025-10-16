La industria cántabra de defensa entra en una red europea para ampliar su negocio

En el ámbito empresarial, y más en un sector como el de la defensa, el tamaño es un factor. De ahí la ingente labor ... que el Clúster de la Industria de Defensa (CID), surgido y con sede en Santander, está llevando a cabo en los últimos años para que las medianas industrias de Cantabria puedan acceder a nuevas oportunidades al calor de las grandes compañías contratistas o de la propia Administración. Si el camino hasta la fecha se desarrollaba a nivel nacional -el propio clúster se ha ido extendiendo por todo el país- ahora el trayecto entra en una nueva fase: la de la colaboración a nivel continental con asociaciones y entidades similares de otros países de Europa.

El CID participó el mes pasado en la reunión inicial para la creación del European Interclustering for Defense and Security (EIDS). El objetivo fundamental de esta alianza es establecer una comunidad entre clústeres y asociaciones, con el fin de generar más oportunidades de negocio para sus miembros. «El EIDS pretende construir una comunidad europea de pymes y empresas de mediana capitalización del sector de defensa y seguridad, con capacidad de influencia», detallan desde el CID.

El plan surge con un fin puramente pragmático y medible en forma de acceso a nuevos socios, proyectos y mercados

Al encuentro fundacional acudieron entidades de 14 países, con potencias de este sector como Francia y Gran Bretaña

Como punto de partida, el EIDS se posiciona como un complemento a la Red Europea de Regiones Relacionadas con la Defensa (ENDR). «La idea no es sustituirla, sino ofrecer un enfoque más operativo, centrado en la creación de conexiones concretas entre los actores de defensa y seguridad, lo que conduce a la formación de consorcios y al desarrollo de proyectos conjuntos», señalan.

En la práctica, el nuevo lobby reposa en varios pilares estratégicos que justifican su nacimiento. El primero de ellos es el de articular redes que propicien oportunidades periódicas de encuentro para aumentar la visibilidad de las empresas miembro a nivel europeo. En paralelo, la idea es que los integrantes puedan intercambiar información útil -mercados, programas, tendencias...- para anticipar mejor la evolución del sector.

De ahí a la cooperación. El plan gravita en torno a facilitar el surgimiento de proyectos conjuntos, especialmente en el marco de convocatorias europeas o iniciativas multinacionales.

Además, y ya en clave puramente operativa de los clústeres, los participantes compartirán prácticas para la gestión y el dinamismo de este tipo de agrupaciones empresariales. El EIDS también nace con la vocación de fortalecer la voz colectiva de los clústeres ante las instituciones europeas y nacionales, a la vez que se posiciona a los miembros en cuestiones estratégicas.

Como corolario, un enfoque eminentemente pragmático, toda vez que se persigue que esta red cristalice en resultados tangibles para las empresas mediante el acceso a nuevos socios, proyectos y mercados.

Esta iniciativa puesta en marcha por el clúster de defensa francés EDEN reunió a los clústeres de defensa de España, Italia, Portugal, Grecia, Gran Bretaña, Alemania, Polonia, Estonia, Dinamarca, Suecia, Croacia, Hungría e Irlanda. La primera reunión presencial del EIDS tiene previsto celebrarse en mayo de 2026 en Lyon.

Actividad global

El CID ya promueve y facilita la participación de sus miembros en importantes ferias del sector defensa a nivel internacional como el Baltic Mil Tech Show en Lituania, a la que fueron invitados por la embajada de Lituania en España; así como la Feria Internacional de Seguridad, Defensa y Emergencias Sedexpo celebrada en marzo; la feria internacional de Defensa y Seguridad Feindef, el principal salón de la industria en España; y la Feria Internacional del Aire y del Espacio en Chile, entre otros.

El clúster de origen cántabro mantiene contactos directos con asociaciones y embajadas de diferentes países europeos.