El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Planta de Stellantis en Figueruelas. EFE

La industria del motor presiona por carta a Bruselas para acabar con la prohibición de coches de combustión en 2035

La patronal de los fabricantes consiguió a principios de año que la UE revisara la normativa de emisiones. El 12 de septiembre se reunirán

José A. González

José A. González

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:05

La industria automovilística europea se planta ante Bruselas. Los fabricantes y proveedores del sector han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, ... Ursula von der Leyen, en la que reclaman revisar los planes comunitarios de descarbonización y, en particular, la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  3. 3

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  4. 4 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  5. 5 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  6. 6

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  7. 7

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  8. 8

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  9. 9 Noja se prepara para sus fiestas
  10. 10

    La valdaliega que tanta felicidad cocinó en sus fogones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La industria del motor presiona por carta a Bruselas para acabar con la prohibición de coches de combustión en 2035

La industria del motor presiona por carta a Bruselas para acabar con la prohibición de coches de combustión en 2035