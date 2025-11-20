Industria reclama al centro CTC 733.000 euros por subvenciones mal justificadas

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, ha reclamado al centro CTC más de 733.000 euros por subvenciones que ... no están correctamente justificadas. En concreto, el Ejecutivo remitió a la entidad con sede en el Pctcan tres notificaciones entre junio y julio relativas a otros tantos expedientes en los que solicitaba la revocación y devolución parcial de las ayudas, correspondientes a actividades no económicas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

CTC ya había consignado un depósito de 120.000 euros desde 2023 en caso de que dicha situación acabe tornando irreversible, pero el movimiento veraniego desde la Consejería ha dado una vuelta de tuerca más al asunto. Con todo, el centro tecnológico, a través de sus abogados y asesores, ha presentado alegaciones y documentación adicional para tratar de justificar dichas subvenciones, que en su totalidad alcanzan los 950.000 euros.

Dicho de otra manera, el Ejecutivo solicita el reintegro del 77% de todo el dinero transferido en dichas convocatorias. Por años, el pasado junio la Consejería envió una notificación relativa a la ayuda concedida en 2021, por un total de 250.000 euros. De esa cuantía, Industria reclamaba la revocación y reintegro parcial de la subvención por 188.510,3 euros. El 2 de julio llegó a CTC una nueva comunicación correspondiente a los fondos de 2022, en total 350.000 euros de los que se pedía la devolución de 307.638,86 euros. Días después, el 11 de julio, entró el escrito correspondiente a la subvención de 2023, también por 350.000 euros. En este caso se solicita el reintegro de 237.062,73 euros.

El Gobierno pide a la compañía documentación adicional para acreditar que el uso del dinero se rige a las convocatorias

El Gobierno de Cantabria aduce que ha tenido que tomar esta decisión puesto que CTC ha presentado actividades que no encajan en el objeto de la subvención y por tanto no son bonificables dentro del marco de ayudas europeo a la I+D+i. La Consejería explica que ha solicitado al centro que complete su justificación para dichos ejercicios, algo que ya se ha realizado y que ahora está en manos de los técnicos. En este tipo de procesos, detalla la Administración, el plazo para resolver alcanza el año.

La cuestión es que en este caso la controversia no gira en torno a una cuestión formal o administrativa, sino de fondo y, por tanto, interpretativa. Son los técnicos de la Administración, en base a su criterio, los que deben dirimir por segunda vez el adecuado encaje de las actividades con las convocatorias donde se obtuvo la financiación.

CTC defiende que las subsanaciones son habituales en estos procesos, pero consigna parte de los fondos

Así lo entienden igualmente desde CTC, que defienden la buena relación que mantienen con el Ejecutivo, así como la rigurosidad habitual con la que gestionan todos los expedientes de ayudas públicas y subvenciones que reciben desde diferentes organismos tanto locales como nacionales o internacionales. De hecho, las subsanaciones, afirma, son algo «ordinario» en estos procesos.

En cualquier caso, y tras haber presentado la documentación adicional, la organización sí reconoce lo llamativo del importe al acumularse tres ejercicios diferentes. La reclamación del Gobierno en verano llegaba, precisamente, porque dichos expedientes estaban próximos a caducar. Más allá de consignar cantidades suficientes para hacer frente a la potencial devolución en función de cómo cristalicen sus alegaciones, desde el centro insisten en que esta problemática no pone en riesgo la viabilidad de la compañía.

Reconocido por el CDTI

Precisamente, días atrás el CTC fue seleccionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) entre los 36 expertos nacionales para potenciar la excelencia en los proyectos europeos, lo que le permite reforzar su papel como captador de fondos y gestor de proyectos internacionales de innovación.

Además de la formación técnica, el evento permitió a la organización cántabra abrir nuevas líneas de colaboración con entidades nacionales, especialmente en los ámbitos de energía, materiales y sostenibilidad.