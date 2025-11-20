El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Instalaciones del centro tecnológico CTC, en el Pctcan. Javier Cotera

Industria reclama al centro CTC 733.000 euros por subvenciones mal justificadas

La Consejería sostiene que las actividades incluidas no encajan en el objeto de las ayudas, pero la firma tecnológica presenta alegaciones

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, ha reclamado al centro CTC más de 733.000 euros por subvenciones que ... no están correctamente justificadas. En concreto, el Ejecutivo remitió a la entidad con sede en el Pctcan tres notificaciones entre junio y julio relativas a otros tantos expedientes en los que solicitaba la revocación y devolución parcial de las ayudas, correspondientes a actividades no económicas de los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

