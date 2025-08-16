Ingecid se hace hueco gracias a su I+D en el complejo sector nuclear de Emiratos Árabes

Hay mercados y sectores por los que pujan compañías de todo el planeta. Un gran potencial de negocio a futuro que tiene como contrapartida las ... dificultades adicionales para que empresas foráneas puedan acceder a proyectos locales. Entornos complejos y de exigencia máxima. La cántabra Ingecid acaba de derribar una de esas barreras mundiales al obtener sus primeros contratos en el ámbito nuclear en Emiratos Árabes Unidos, uno de los más inaccesibles en los cinco continentes.

En concreto, la empresa santanderina, nacida al calor de la labor investigadora de la Universidad de Cantabria, ha sido elegida para participar en el proyecto promovido por Emirates Nuclear Energy Company (ENEC), cuyo objetivo pasa por analizar el futuro sistema de almacenamiento de combustible gastado de la central nuclear de Barakah, una infraestructura clave en la estrategia energética de dicho territorio.

En estos trabajos se definirán los requisitos técnicos, regulatorios y económicos para todas las fases del proyecto, desde la selección del sistema de almacenamiento hasta la puesta en marcha de la instalación. Asimismo, se identificarán los criterios de selección del emplazamiento y los procedimientos de licenciamiento ante el regulador, y se realizará un análisis de costes, alternativas tecnológicas y estratégicas adaptadas al contexto específico de Emiratos Árabes, explica Ingecid, que tomará parte del estudio estratégico.

Competencia La firma santanderina logra destacar en un mercado al que optan todas las potencias

La central nuclear de Barakah, ubicada en Abu Dabi, es la primera planta nuclear del mundo árabe y uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de las últimas décadas, subraya la empresa cántabra. Con cuatro reactores APR‑1400 de tecnología surcoreana y una capacidad total de 5.600 MW, Barakah cubre ya hasta el 25% de la demanda eléctrica de los Emiratos.

Esta no es la única novedad para Ingecid en la zona, puesto que esta misma semana ha resultado adjudicataria de otro encargo: un proyecto para estudiar el almacenamiento geológico profundo para el combustible nuclear gastado de Emiratos.

Más presencial internacional

La compañía santanderina participa en las licitaciones de la mano de la multinacional Nuvia, pero el 90% de los trabajos se llevan a cabo en Cantabria.

Estos nuevos contratos refuerzan la presencia internacional de la organización, que también acomete proyectos en Sudáfrica y Canadá, entre otros. Además, como hecho relevante y dentro asimismo del ámbito nuclear, la empresa ha obtenido sus primeros proyectos con su filial americana. En España también es parte de la estrategia nacional.

Surgida en 2009 de un spin-off del Grupo de Investigación de Tecnología de la Construcción (Giteco) de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la UC, Ingecid ha invertido varios millones de euros para fomentar la investigación universitaria, lo que tiempo después ha rendido fruto en forma de patentes que le han colocado en una situación privilegiada.

Crecimiento Ingecid mejora un 15% sus resultados de 2024 a estas alturas de año y prevé mantener la tendencia

Con actividad de ingeniería en sectores como la construcción, las renovables, defensa o el mencionado ámbito nuclear, está inmersa en proyectos tan llamativos como el desarrollo del primer reactor de fusión preindustrial de Europa.

En cuanto a la evolución del ejercicio, en la actualidad la empresa camina un 15% por encima en la facturación en relación a 2024, según detalla el CEO y socio mayoritario de Ingecid, Jokin Rico.

Este crecimiento sostenido queda patente con las cifras. Como referencia, en 2024 preveía cerrar el año con 10 millones de cifra de negocio y contaba con una plantilla compuesta por 100 empleados, en su mayoría titulados superiores de la Universidad de Cantabria.

Para este año el cálculo pasa por una facturación que oscilará entre los 12 y los 14 millones. En paralelo, la creación de puestos de trabajo: a final de 2025 el personal superará los 150 trabajadores para adaptarse a las demandas de sus clientes.