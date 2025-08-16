El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ingecid se hace hueco gracias a su I+D en el complejo sector nuclear de Emiratos Árabes

La ingeniería cántabra participa en dos proyectos para el almacenamiento de combustible gastado en dicho territorio

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Sábado, 16 de agosto 2025, 17:00

Hay mercados y sectores por los que pujan compañías de todo el planeta. Un gran potencial de negocio a futuro que tiene como contrapartida las ... dificultades adicionales para que empresas foráneas puedan acceder a proyectos locales. Entornos complejos y de exigencia máxima. La cántabra Ingecid acaba de derribar una de esas barreras mundiales al obtener sus primeros contratos en el ámbito nuclear en Emiratos Árabes Unidos, uno de los más inaccesibles en los cinco continentes.

Te puede interesar

