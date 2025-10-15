El IPC se sitúa en el 2,8% en septiembre en Cantabria, dos décimas por debajo de la media nacional

Los precios en Cantabria dan una de cal y otra de arena. El dato presentado hoy registra que la tasa anual del Índice de Precios ... de Consumo (IPC) se sitúa en el 2,8 % en Cantabria en septiembre, dos décimas por debajo de la tasa de inflación nacional (3 %). Mientras en términos mensuales la inflación en Cantabria disminuyó un 0,7 %, en lo que va de año la subida asciende al 1,3 %. Así, según los datos del INE, Cantabria es una de las siete comunidades con una tasa de inflación inferior a la media nacional en septiembre.

En el desglose de la variación de precios en la comunidad la vivienda destaca como el que más se incrementa con un crecimiento del 6,7 %. A ésta le siguen las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un 5,6 %. Los hoteles y restaurantes, por su parte, subieron un 4 %, mientras que otros bienes y servicios lo hicieron un 3,2 % y la sanidad un 2,3 %, en términos interanuales.

Los mayores descensos respecto al pasado año se dieron en el vestido y el calzado, con un 1,9 % menos. De hecho, es la única categoría que experiemnta una contración. Si se compara con el mes anterior, los precios de alcohol y tabaco y de vestido y calzado subieron un 0,5 %, un 0,4 % en enseñanza y un 0,1 % en vivienda, sanidad y muebles y artículos del hogar. En el sector de las telecomunicaciones no se produjeron incrementos.

En cuanto a las mayores bajadas mensuales, han tenido lugar en ocio y cultura, con un 4,5 % menos, y restaurantes y hoteles, con un 2,4 % menos, además de en el transporte (-0,5 por ciento), y en alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,2 por ciento).

En lo que va de año, los mayores aumentos se han dado en hoteles y restaurantes (4,7 %), alcohol y tabaco (4,5 %) y vivienda (4 %). La mayor bajada corresponde al vestido y el calzado, con un 13,6 por ciento.

A nivel nacional, la comparativa por comunidades sitúa a la cabeza a Ceuta, con un 3,9 % en septiembre, Madrid, con un 3,5 %, y la Comunidad Valenciana, con un 3,4 %. Y en el otro extremo, con los índices más bajos, están Canarias (2,2 %) y Murcia (2,4 %).