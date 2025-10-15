El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer hace la compra en un supermercado. Juanjo Santamaría

El IPC se sitúa en el 2,8% en septiembre en Cantabria, dos décimas por debajo de la media nacional

En términos mensuales, la inflación en Cantabria disminuye un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida asciende al 1,3%

A. G.

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:18

Comenta

Los precios en Cantabria dan una de cal y otra de arena. El dato presentado hoy registra que la tasa anual del Índice de Precios ... de Consumo (IPC) se sitúa en el 2,8 % en Cantabria en septiembre, dos décimas por debajo de la tasa de inflación nacional (3 %). Mientras en términos mensuales la inflación en Cantabria disminuyó un 0,7 %, en lo que va de año la subida asciende al 1,3 %. Así, según los datos del INE, Cantabria es una de las siete comunidades con una tasa de inflación inferior a la media nacional en septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  3. 3 La salida desde la rotonda de La Marga hacia Marqués de la Hermida estará cortada al tráfico este miércoles por obras
  4. 4

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  5. 5

    Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas
  6. 6

    Â«Es un proyecto unilateral del RacingÂ», dice una Gema Igual ausente Â«para no restar protagonismoÂ»
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8 Un accidente de moto en la Avenida de Parayas atasca la entrada a Santander
  9. 9 ¿Qué te parece el proyecto del Racing de remodelación de los Campos de Sport?
  10. 10

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El IPC se sitúa en el 2,8% en septiembre en Cantabria, dos décimas por debajo de la media nacional

El IPC se sitúa en el 2,8% en septiembre en Cantabria, dos décimas por debajo de la media nacional