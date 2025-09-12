El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del Mobile World Congress de Barcelona. Efe

Israel llama a boicotear el Mobile World Congress de Barcelona por la postura del Gobierno con el conflicto

El ministro israelí explica que la decisión responde a las acciones contra Israel del Gobierno español, al que acusa de «impulsar políticas antisemitas y por su apoyo sistemático a Hamás»

C. P. S.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 22:53

La GSMA, patronal que organiza el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, se ha definido como evento «unificador» del ecosistema móvil, ante la posible ausencia ... de Israel a la edición 2026 del congreso mundial de móviles, afirma GSMA este viernes en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  3. 3 El funcionario de Obras Públicas tendrá que pagar 2,2 millones de euros de multa e indemnización al Gobierno
  4. 4 Denuncian la «degradación» de Oyambre, convertido en un «parque temático ilegal»
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  7. 7

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  8. 8

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  9. 9

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos
  10. 10 El Bar Cos recupera su esencia marinera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Israel llama a boicotear el Mobile World Congress de Barcelona por la postura del Gobierno con el conflicto

Israel llama a boicotear el Mobile World Congress de Barcelona por la postura del Gobierno con el conflicto