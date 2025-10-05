El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Diego Arroyo posa con una bicicleta en la senda verde que atraviesa Puente Viesgo.

Iván Diego Arroyo posa con una bicicleta en la senda verde que atraviesa Puente Viesgo. Héctor Ruiz
Emprendimiento con acento cántabro

Iván Diego: Turismo a otra marcha en los Valles Pasiegos

Sostenibilidad ·

La Muda, uno de los cuatro proyectos que se presentan el próximo miércoles a la financiación de Fidban, propone una manera diferente de dar a conocer la región

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Para Iván Diego Arroyo hay un camino por explorar en Cantabria en lo que respecta al turismo sostenible. Y es un camino que él, como ... está acostumbrado desde que era pequeño, quiere recorrer sobre las ruedas de una bicicleta. Para ello lleva desde 2022 trazando La Muda, un proyecto centrado en dar a conocer los Valles Pasiegos a través del ciclismo. Lo que propone es un cambio de marcha. Bajar las revoluciones y reducir la pedalada para poder disfrutar de la experiencia y que el turismo ofrezca su mejor cara. «Tengo muy claro que mi proyecto será sostenible o no será», dice el emprendedor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Germán Castellano: «Mis gallinas viven mejor que yo»
  2. 2

    Las recolocaciones de Bridgestone solo encuentran empleo a 33 de los 157 inscritos al plan en Cantabria
  3. 3

    «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  4. 4

    El Santoña rinde tributo a Raúl Ramírez
  5. 5 Una cadena humana rodea el Hospital Valdecilla para «abrazar a una Gaza masacrada»
  6. 6

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  7. 7

    Hallan tres venados decapitados en Campoo-Los Valles
  8. 8

    Hablando de España con el bisnieto del apache Gerónimo
  9. 9

    Santander sigue el rastro de la luz
  10. 10

    El PRC se distancia del PP para apoyar un tercer Presupuesto, pero decidirá su Ejecutiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Iván Diego: Turismo a otra marcha en los Valles Pasiegos