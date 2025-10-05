Iván Diego: Turismo a otra marcha en los Valles Pasiegos

Para Iván Diego Arroyo hay un camino por explorar en Cantabria en lo que respecta al turismo sostenible. Y es un camino que él, como ... está acostumbrado desde que era pequeño, quiere recorrer sobre las ruedas de una bicicleta. Para ello lleva desde 2022 trazando La Muda, un proyecto centrado en dar a conocer los Valles Pasiegos a través del ciclismo. Lo que propone es un cambio de marcha. Bajar las revoluciones y reducir la pedalada para poder disfrutar de la experiencia y que el turismo ofrezca su mejor cara. «Tengo muy claro que mi proyecto será sostenible o no será», dice el emprendedor.

Arroyo nació en Esponzués, una pequeña localidad perteneciente a Corvera de Toranzo y en la actualidad sigue residiendo en el municipio. A estas alturas conoce ya cada senda de los Valles Pasiegos como si fueran los surcos de su propia mano. Sabe dónde empieza cada vía y camino, dónde muere y si en el recorrido pasará mucho sin contar con una fuente o una tienda para abastecerse. Y como la experiencia es un grado quiere verter todo su conocimiento en La Muda. Concretamente, plantea lanzar el año que viene su iniciativa con un evento de ultradistancia que recorrerá parte de la comarca.

La idea consiste en una convocatoria no competitiva en la cual se marcará un día de salida desde Puente Viesgo. Los participantes (hasta 300 personas) saldrán de manera escalonada a lo largo de la jornada para evitar pelotones y podrán realizar el recorrido en el tiempo que quieran. Además, la propuesta pasa por no llevar de antemano abastecimiento de casa, sino que se incentiva a los ciclistas para que adquieran lo necesario en los comercios locales.

El evento es similar a otros que se desarrollan con éxito en otras partes del mundo, como la Gran Guanche que recorre las Islas Canarias o Veneto Gravel, en Italia. Ambas son experiencias de ciclismo de larga distancia autosuficiente que Arroyo ya ha probado en varias ocasiones para empaparse de ellas y que ahora quiere exportar a su tierruca. «Es una puerta abierta para darnos a conocer a un turista muy respetuoso, que quiere empaparse del lugar sin machacarlo ni pisotearlo», apunta el emprendedor, que explica que «hay deportistas que hacen estas pruebas sin descanso, del tirón, yo creo que lo aconsejable es hacerlo con tiempo para poder saborearlo bien», por lo que para él lo aconsejable será que el recorrido se termine en, más o menos, una semana.

«Hay que ir a estas experiencias abierto a lo que pueda suceder», de hecho, concreta el emprendedor que «una de las reglas es que no puedes reservar nada de antemano ni recibir ayuda externa, hay que gestionarlo sobre la marcha». El objetivo es que el participante pueda empaparse de la vida de la zona. «Los comercios cuando apareces sobre una bicicleta te reciben de una manera diferente, más abierta, que cuando eres un turista al uso», asegura.

Este tipo de encuentros además «suele ser muy popular en el extranjero», por lo que Arroyo calcula que se sumará gente principalmente de países como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. Ante esa perspectiva, la intención del cántabro es hacer una contundente labor de sensibilización del proyecto por los Valles Pasiegos para que los responsables de los establecimientos sepan atender las necesidades de este tipo de turismo y que, por ejemplo, los alojamientos tengan un lugar donde guardar la bicicleta. Por otro lado, Arroyo, que es informático y actualmente es autónomo y presta servicios de consultoría web, tiene previsto preparar una aplicación móvil para favorecer la comunicación entre los locales y los viajeros.

Apoyo

La propuesta ya se ha planteado al Grupo de Acción Local (GAL) Valles Pasiegos, que lo ha recibido con ganas porque «dicen que encaja mucho con el tipo de 'turismo slow' que quieren potenciar». Aún no hay concretada una fecha para el evento, aunque será antes del verano o en septiembre. «Estoy muy obsesionado con la desestacionalización, la costa ya da signos de masificación y no quiero que pase lo mismo en el interior», valora. Además, adelanta que la iniciativa irá más allá de lo que es esta experiencia que se ofrecerá con carácter anual. Más adelante tiene previsto preparar este tipo de recorridos para que puedan disfrutarlos usuarios no experimentados, con alquiler de materiales y asistencia necesaria para ello.

La Muda, que toma prestado el nombre de la antigua costumbre de los Valles Pasiegos relacionada con su modo de vida ganadero y trashumante, será uno de los cuatro proyectos que se presentarán este próximo miércoles día 8 en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE) de Santander dentro de la ronda de financiación organizada por la Fundación Innovación y Desarrollo (Fidban). Todo con el foco puesto en conseguir recabar apoyo para llenar las alforjas de la bicicleta de La Muda.