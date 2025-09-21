El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Diego Rosich, Iván Vila y Alberto Arteche, en Valdecilla, con el cubo de agua que simula un cuerpo humano para probar su instrumental. H. R.

Emprendimiento con acento cántabro

Diego Rosich, Alberto Arteche e Iván Vila
El termómetro de radiación para luchar contra el cáncer

Un equipo de investigadores del Instituto de Física cántabro desarrolla instrumental para mejorar la braquiterapia frente a tumores

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

Incluso las personas que han tenido la fortuna de no conocer de cerca el cáncer, saben que uno de los tratamientos más habituales es la ... quimioterapia. Otra opción es la radioterapia, que tampoco parece extraña. Algo más lejana popularmente suena la técnica de la braquiterapia, que es similar a la segunda, solo que en su caso se suministra la radiación directamente en el interior, o muy cerca, del tumor a combatir. Y es dentro de este procedimiento en el que Cantabria está intentando sumar su innovador granito de arena. Se trata del proyecto Sick Detectors, nacido en el Instituto de Física de Cantabria (IFCA, UC-CSIC) que está desarrollando una especie de termómetro que mejora la eficacia y seguridad de este tipo de tratamientos con mediciones de la radiación más precisas.

