Javier Botín sale de la lista Forbes y no quedan cántabros entre los más ricos de España La única vinculación de los grandes capitales con la región viene de la mano de los propietarios de Boluda y Sidenor, con fuerte actividad en Cantabria

Héctor Ruiz Santander Martes, 4 de noviembre 2025, 18:09

No hay ADN ni dinero cántabro entre las cien personas más ricas de España. Así se desliza del ya tradicional listado publicado por la prestigiosa revista Forbes y que en su edición de 2025 no tiene a ninguna persona vinculada a la región. Ni siquiera se cuela algún componente de los Botín. En las actualizaciones de los últimos años, Javier Botín, uno de los seis hijos de Emilio Botín y hermano de Ana Botín, era el único representante tanto de la familia como de Cantabria en la clasificación, donde se movía en torno al puesto 55 y que se cae de la lista en esta ocasión. Sin embargo, el que permanece inamovible es Amancio Ortega, que gracias a su imperio textil sigue coronando con 109.000 millones.

De hecho, el patrimonio que ha generado Zara y el grupo Inditex es tal, que la segunda en la lista es la hija de su fundador, Sandra Ortega, que atesora otros 10.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que solo su padre la aventaja, da una muestra de cómo Amancio Ortega reina en el listado de forma más que holgada (es más, sigue siendo uno de los mayores patrimonios del mundo, junto con los fundadores de Google, Microsoft o Tesla,). Tras ellos, se encuentra otro de los ya clásicos en el podio, Rafael del Pino Calvo-Sotelo, Presidente de Ferrovial (8.000 millones de euros). Juan Roig, presidente de Mercadona, le pisa los talones con sus 7.900 millones de euros y se queda en el cuarto puesto.

Completan las primeras posiciones Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca (6.200 millones); Tomás Olivo, propietario de General de Galerías Comerciales (4.600 millones de euros) y Hortensia Herrero, accionista de Mercadona (4.400 millones de euros). La revista Forbes explica que los patrimonios más ricos en España continúan ensanchando el mapa nacional, consolidando la tendencia iniciada hace un par de años, pero también alerta de que de los 258.827 millones de euros que suma el conjunto de estas 100 personalidades, más de 140.000, es decir, el 54,2% pertenece a «apenas 28 octogenarios» que construyeron sus imperios durante el desarrollismo español.

Cantabria se queda sin representación en el listado esta última edición, aunque hay ciertos asideros a los que agarrarse. Por ejemplo, el puesto 46 lo ocupa Vicente Boluda, presidente de Naviera Boluda, con una importante actividad en el Puerto de Santander desde hace unos años y que tiene en su haber 1.100 millones de euros. Asimismo, en la edición publicada este martes aparece por primera vez José Antonio Jainaga Gómez, propietario de Sidenor (con fábrica en Reinosa), que consigue colarse en los últimos puestos con 450 millones de euros.