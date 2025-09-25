El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recinto de Valoria, en Cacicedo de Camargo, que permanece precintado. Juanjo Santamaría

El juez no acepta la petición de Valoria de reanudar la actividad de la empresa

El cierre está causando un «grave perjuicio» en la gestión de residuos tanto a compañías de construcción como industriales de Cantabria

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:17

Hoy se cumple una semana desde que Valoria, la empresa de gestión de residuos de obra e industriales ubicada en Cacicedo de Camargo, tuviera que cerrar ... por decreto del Ayuntamiento. Un precinto ante el que la compañía pidió medidas cautelarísimas al Juzgado para reanudar la actividad, pero que no han prosperado. El magistrado estima que no ha lugar la solicitud porque la misma correspondería a una fase previa a que se produzca una sentencia firme, como la que hay en este caso y que respalda la medida tomada desde el Consistorio ante una serie de deficiencias e incumplimientos de Valoria. Una clausura que está impactando en el sector industrial y de construcción de Cantabria por la gestión de sus residuos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2 Cancelado el concierto de Medina Azahara en Reinosa por problemas de salud de su vocalista
  3. 3 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  4. 4

    Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo
  5. 5

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  6. 6

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  7. 7

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora
  8. 8

    Kevin Díaz, del restaurante Casa Lucita, se proclama Mejor Cocinero de Cantabria 2025
  9. 9 La primera nevada sorprende en los Picos de Europa en pleno septiembre
  10. 10

    Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El juez no acepta la petición de Valoria de reanudar la actividad de la empresa

El juez no acepta la petición de Valoria de reanudar la actividad de la empresa