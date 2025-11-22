Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo

Maflow Automotive Spain se prepara para dar un nuevo salto en sus instalaciones en Guarnizo. La compañía proveedora del sector automotriz, que está apostando claramente ... por la digitalización y la robótica como palanca para seguir creciendo y entrar en nuevos mercados en línea con la hoja de ruta diseñada por su matriz, el grupo polaco Boryszew, acometerá nuevas inversiones en su fábrica cántabra encaminadas a lograr más automatización mediante la implementación de maquinaria avanzada.

Para ello, la organización pretende destinar más de 746.000 euros, de los cuales el Ejecutivo regional, a través de Sodercán, financiará la mitad con un préstamo a cinco años. La operación ya ha pasado de manera favorable por todos los estudios previos de viabilidad en la entidad pública, de modo que de forma inminente será aprobada para que obtenga el visto bueno definitivo en el seno del Consejo de Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga.

50% de la actuación La fábrica de Maflow en Guarnizo (en una imagen de archivo) está apostando por una profunda automatización y digitalización. Daniel pedriza

Transformación La planta ha evolucionado desde una producción tradicional hacia un modelo digitalizado

Maflow dispone de unas instalaciones próximas a los 5.000 m2 en el Polígono de Guarnizo y tiene en plantilla cerca de 120 trabajadores. La puesta en marcha de su futuro proyecto implicará la creación de 18 nuevos puestos de trabajo, principalmente en departamentos como producción, ingeniería, mantenimiento y calidad.

La empresa está especializada en la fabricación de componentes y tuberías de caucho para el sector del automóvil. Eso sí, con una clara evolución puesto que desde su puesta en marcha ha desarrollado su actividad en distintos ámbitos relacionados con los sistemas de conducción de fluidos, la refrigeración móvil y la fabricación aditiva mediante impresión 3D. Además, en los últimos tiempos ha añadido la división NetBees Business Center, centrada en la investigación y aplicación de tecnologías basadas en inteligencia artificial.

Un recorrido que ha transformado la factoría ubicada en El Astillero, que ha virado desde una producción tradicional hacia un modelo industrial digitalizado, incorporando tecnologías de Industria 4.0 como robótica colaborativa, conectividad, fabricación aditiva y la mencionada impresión en tres dimensiones.

Ahora, su plan para continuar su proceso pretende implementar nuevos sistemas de control, robotizaciones y premontajes de vehículos eléctricos de algunos de los principales fabricantes del sector del automóvil, entre otras actuaciones.

Sodercán financiará el 50% de la operación, mientras que el resto lo abordará Maflow con fondos propios. El Grupo Boryszew, conglomerado industrial polaco con más de un siglo de experiencia en el sector, cuenta con presencia internacional a través de cerca de 80 entidades y una plantilla próxima a las 9.000 personas.

Acuerdos estratégicos

Como avanzó El Diario en marzo, la compañía fue seleccionada por Nissan Motor Corporation como proveedor exclusivo en España del sistema de aire acondicionado para su plataforma P-33B, que corresponde al emblemático modelo Qashqai.

Este acuerdo estratégico contemplaba el suministro de componentes tanto para las versiones de combustión como para las motorizaciones eléctricas e-Power, para su ensamblaje en la planta que Nissan tiene en la localidad Sunderland, Reino Unido. El contrato se erige como un paso decisivo que consolida la posición de Maflow en el ecosistema de proveedores de primer nivel del sector automoción y refuerza la colaboración tecnológica entre ambas compañías, explicaron desde la organización.

Maflow facturó 17 millones de euros en 2024 y confía en seguir creciendo a pesar del complejo ecosistema de la industria del automóvil.