El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fábrica de Maflow en Guarnizo (en una imagen de archivo) está apostando por una profunda automatización y digitalización. Daniel Pedriza

Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo

La empresa proveedora del sector automotriz invertirá 746.000 euros en maquinaria avanzada y prevé crear 18 puestos de trabajo con el plan

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Maflow Automotive Spain se prepara para dar un nuevo salto en sus instalaciones en Guarnizo. La compañía proveedora del sector automotriz, que está apostando claramente ... por la digitalización y la robótica como palanca para seguir creciendo y entrar en nuevos mercados en línea con la hoja de ruta diseñada por su matriz, el grupo polaco Boryszew, acometerá nuevas inversiones en su fábrica cántabra encaminadas a lograr más automatización mediante la implementación de maquinaria avanzada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los últimos coletazos del temporal mantienen las nevadas en zonas altas y problemas en algunas carreteras
  2. 2

    El dueño del Panteón del Inglés se hará cargo de resolver la presencia del inquilino
  3. 3

    Dos administraciones de Santander reparten parte del primer premio de la Lotería Nacional
  4. 4

    Encontrado un hombre muerto en una autocaravana en Comillas
  5. 5 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  6. 6

    Detenidas cuatro personas de una misma familia por tráfico de droga en Cazoña
  7. 7

    El PP se impone a la mayoría de la oposición y frena la votación conjunta de las enmiendas al Presupuesto
  8. 8

    Detenidos un joven y un menor por los atracos a punta de pistola en Torrelavega
  9. 9

    «Lo que me ha colocado en el mundo, lo que me crea y lo que soy, es la música»
  10. 10 El fiscal superior de Cantabria ve «injusto» el fallo que inhabilita a García Ortiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo

Maflow prepara otro salto en Guarnizo con más automatización y nuevo empleo