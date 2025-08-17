El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Instalaciones de Margutsa en Heras, con el nuevo modelo de camión que acaba de incorporar. DM

Margutsa continúa su expansión con una flota ampliada y nueva delegación en Guadalajara

La compañía cántabra de transporte acaba de recibir 20 camiones del modelo más avanzado de Volvo y el próximo mes estrena nave en la A-2

Jesús Lastra

Santander

Domingo, 17 de agosto 2025, 07:38

Los últimos años de Margutsa están marcados por dos términos recurrentes: histórico y récord. La compañía cántabra, con sede en Heras y uno de los ... referentes en el sector logístico y del transporte por carretera, no deja de crecer y expandir su actividad, lo que le ha llevado a una nueva ampliación de su flota y, más importante aún, a la decisión de abrir una delegación en Guadalajara, en pleno Corredor del Henares, junto a la Autovía A-2, uno de los polos centrales del país en cuanto a movimiento de mercancía.

