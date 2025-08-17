Margutsa continúa su expansión con una flota ampliada y nueva delegación en Guadalajara
La compañía cántabra de transporte acaba de recibir 20 camiones del modelo más avanzado de Volvo y el próximo mes estrena nave en la A-2
Santander
Domingo, 17 de agosto 2025, 07:38
Los últimos años de Margutsa están marcados por dos términos recurrentes: histórico y récord. La compañía cántabra, con sede en Heras y uno de los ... referentes en el sector logístico y del transporte por carretera, no deja de crecer y expandir su actividad, lo que le ha llevado a una nueva ampliación de su flota y, más importante aún, a la decisión de abrir una delegación en Guadalajara, en pleno Corredor del Henares, junto a la Autovía A-2, uno de los polos centrales del país en cuanto a movimiento de mercancía.
Para dar respuesta a este constante incremento de la demanda del mercado Margutsa acaba de aumentar su oferta de camiones. En concreto, en línea con su apuesta por las últimas innovaciones del mercado, ha adquirido 20 nuevos modelos 'Aero' FH 460 de la marca Volvo, uno de los más avanzados del fabricante.
Según explica Aurelio Martínez, que junto a su hermana Eva encarna la segunda generación al frente de una firma que nació en 1986 fruto de la visión de Aurelio Martínez y Mª Cruz Gutiérrez, estos nuevos camiones se caracterizan por un diseño aerodinámico avanzado que les ha hecho ganadores del premio 'Green Truck 2025' al ser el más eficiente en consumo en pruebas independientes.
La empresa crece en 2025 un 6% en relación a sus resultados a estas alturas del ejercicio anterior
El director general explica que Volvo FH Aero redefine el sector de camiones pesados al combinar una aerodinámica optimizada, opciones múltiples de motorización e innovaciones tecnológicas. «Es una solución rentable, eficiente, segura y preparada para afrontar tanto las rutas largas de hoy como el futuro sostenible del transporte. Es un modelo especial, pero lo más importante es que Volvo confía en Margutsa para ser la gran flota en el norte de España del FH Aero», anota.
215 camiones
conforman en la actualidad la flota de la cántabra Margutsa.
260 trabajadores
aproximadamente tiene ya Margutsa en su plantilla
La compañía cántabra renueva de forma periódica, generalmente en plazos menores a los 18 meses, su flota. Para acompañar a los camiones igualmente se han incorporado 20 nuevos remolques Schimtz Cargobull. Por ello, la empresa ya se encuentra inmersa en el proceso de entrevistas para contratar 20 conductores para estas nuevas unidades.
Nueva delegación
Sin embargo, el hito más relevante en el corto plazo para Margutsa es el estreno de una nueva instalación logística en Guadalajara, operativa desde el 1 de septiembre. La delegación se ubica en el Polígono Industrial de Cabanillas, a 700 metros de la salida 51 de la Autovía A-2 y a cinco kilómetros de la salida 44 de la R-2.
La organización se halla inmersa ahora en el proceso de entrevistas para sumar conductores
Según Martínez, la nave se encuentra «en el epicentro de la zona con los más importantes operadores logísticos del país y rodeada de los referentes del sector». De hecho, como vecinos se hallan, entre otras firmas, XPO Logistics, también con raíces cántabras; e Inditex.
La plataforma logística dispone de 10.000 metros cuadrados con 18 muelles, además de los últimos avances en materia logística, informática y eficiencia. En paralelo, una parcela de 20.000 m2 con aparcamiento para camiones pesados y cargadores de vehículos eléctricos.
En este contexto de mejora Margutsa cuenta ya con una flota de 215 camiones, en su mayor parte nuevos. El número de trabajadores se aproxima ya a las 260 personas.
En cuanto a la evolución del negocio, 2025 apunta a un nuevo récord de facturación y beneficios, con avances en las diferentes áreas de actividad, tanto de transporte como de logística. En la actualidad, el desarrollo del ejercicio camina un 6% por encima del resultado del año anterior.
Una andadura firme ajena a los habituales problemas en el sector
La propia idiosincrasia y modelo de negocio que ha consolidado Margutsa están permitiendo a la organización cántabra permanecer relativamente ajena a algunos problemas que el sector del transporte ya ha convertido en estructurales.
Entre ellos, el de la falta de conductores. Margutsa no padece a día de hoy esta problemática, algo que según su director general, Aurelio Martínez, obedece a las buenas condiciones laborales que ofrece y al prestigio que proyecta la compañía, todo ello en un momento en que busca chóferes para poder poner en funcionamiento las nuevas 20 unidades que ha adquirido.
En los últimos años la empresa ha tenido diversas novedades de calado. Como ejemplo, en 2023 amplió actividad en torno al transporte del 'negro de carbón' o 'black carbon', un elemento desconocido presente en multitud de productos, desde vehículos hasta calzado.
La particularidad en este caso recaía en las exigencias del traslado de este tipo de mercancía. Buena prueba de ello ofrecía que apenas otras tres empresas en Europa eran capaces entonces de prestar este servicio. Margutsa tuvo que adquirir furgones especializados para este material.
En paralelo, el respaldo a sus clientes. En 2022 dio una nueva vida a los restos de la liquidada Fundinorte y levantó en San Felices de Buelna unas nuevas instalaciones que funcionan como centro logístico. La finalidad, dar apoyo y prestar servicio a empresas del entorno y favorecer la competitividad de compañías de la zona, especialmente de la industria automovilística.
