El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotoilustración: El Correo

Mary Barra, la CEO que busca adelantar a Musk

Perfil ·

La 'señora de General Motors', la ejecutiva más poderosa del mundo, quiere dominar el mercado de los coches eléctricos y los autónomos

Izaskun Errazti

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

El destino de Mary Barra estaba escrito. Criada en el estado de Michigan, la cuna del automóvil estadounidense, e hija de un trabajador con casi ... cuatro décadas de experiencia en la industria automotriz, se enamoró de los coches casi sin darse cuenta. Y empezó su carrera desde la cola para llegar a lo más alto. Esta es la historia de la ejecutiva más poderosa del mundo, la CEO de la mítica General Motors (GM), conocida por conducir algunos de los modelos más audaces de la compañía durante los fines de semana y empeñada en dominar el mercado de los vehículos eléctricos y los autónomos en dura competencia con Elon Musk. Ella, que el pasado año se embolsó un salario de 29 millones de dólares, representa la antítesis del fundador de Tesla, al que se ha propuesto adelantar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cántabro hospitalizado en Vietnam pasa a cuidados paliativos: «Es un final muy triste»
  2. 2 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  3. 3

    Marlaska cesa a la jefa superior de la Policía en Cantabria a siete meses de su jubilación
  4. 4

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  5. 5

    Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»
  6. 6

    Esperpento en Laredo: la villa se queda sin secretario general ni secretario-interventor en dos días
  7. 7

    La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria
  8. 8

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  9. 9 Cómo preparar cerdo agridulce, una de las «estrellas» de la cocina asiática
  10. 10

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Mary Barra, la CEO que busca adelantar a Musk

Mary Barra, la CEO que busca adelantar a Musk