El nuevo representante de los trabajadores de Bridgestone, en las instalaciones fabriles de Reocín. Luis Palomeque

Álvaro Castillo

Presidente del comité de empresa de Bridgestone
«Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»

El nuevo representante de los trabajadores de la fábrica de Reocín insiste en la necesidad de que la compañía desarrolle un plan de futuro

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

El reciente ERE que ha golpeado la fábrica de Bridgestone en Puente San Miguel ha traído consigo una cadena de cambios. Entre ellos, en el ... comité de empresa (UGT, CC OO, BUB y SITB), que debido a la prejubilación del ya expresidente Luis Ruiz Eguren pasa a estar representado por Álvaro Castillo (UGT). Un trabajador que esta semana ha cumplido 23 años en la empresa y que desde hace 15 ejerce su labor en el servicio técnico de calidad, por lo que «lo bueno que tengo es que ando por toda la fábrica y me relaciono con todos los departamentos». Su nueva función como máximo representante de sus compañeros la asume con responsabilidad porque «es un papel muy complicado» y más en los momentos convulsos que atraviesa la factoría, que pese a los ajustes aún ha debido sacar adelante un nuevo ERTE que, precisamente, se inicia mañana y se prolongará hasta diciembre o, incluso, marzo.

