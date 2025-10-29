El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Garrido, ayer en Santander durante el desayuno organizado por las Mujeres Empresarias. D. Pedriza

Miguel Garrido

Presidente de los empresarios de Madrid y vicepresidente de CEOE
«La mejor manera de proteger a los trabajadores es apoyando a las empresas»

El número dos de la patronal de España acude a Santander para analizar la coyuntura en un acto organizado por las Mujeres Empresarias

Jesús Lastra

Jesús Lastra

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Miguel Garrido de la Cierva sabe lo que es estar a los dos lados de la barrera. Con una vasta trayectoria en el sector privado ... que le llevó a montar su compañía a mitad de la década de los 80, igualmente ha sido viceconsejero de Empleo de la Comunidad de Madrid, entre otras labores. Desde 2019 preside la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), además de ser el vicepresidente primero de la patronal nacional CEOE. Ayer estuvo en Santander para analizar la situación económica actual, dentro de un desayuno organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (Admec).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Los aviones de Iberia vuelven a despegar en el aeropuerto rumbo a Madrid
  3. 3

    Los profesores no desisten: Â«Hay que pasar a la ofensivaÂ»
  4. 4 El Gobierno de Cantabria informa desfavorablemente sobre el Parque Eólico Briesa
  5. 5

    Los daños colaterales por el cierre del Ferial
  6. 6

    Ganadería prolonga un mes el cierre del Mercado Nacional de Torrelavega y suspende todas las ferias hasta fin de año
  7. 7

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  8. 8 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  9. 9

    «El último día, muchos socios me llamaron para decirme que tenía que presentarme»
  10. 10 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «La mejor manera de proteger a los trabajadores es apoyando a las empresas»

«La mejor manera de proteger a los trabajadores es apoyando a las empresas»