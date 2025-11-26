El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sede de la CNMV. EP

Cuando el amor es un fraude: la CNMV advierte de las estafas afectivas

El supervisor se suma a una iniciativa para prevenir este tipo de trampas que han proliferado con el uso de redes sociales por parte de los inversores

C. A.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:25

Perfiles falsos en redes sociales, mentiras en torno a una mala situación de salud o relaciones que pasan del aprecio a las cuestiones financieras en ... muy poco tiempo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entra de lleno en una campaña mundial con la que la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) pretende alertar a los ciudadanos sobre las estafas de inversión amorosas o afectivas.

