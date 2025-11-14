El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un operador en la Bolsa de Nueva York. Afp

El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas

El Ibex se hunde un 2% lastrado por Acciona y los bancos, mientras los inversores huyen del riesgo con el bitcóin perdiendo todo lo ganado en el año

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:05

Comenta

Sesión de fuertes caídas para las bolsas europeas, un día después de que Wall Street sufriese duras pérdidas por las dudas que vuelven a generar ... las valoraciones de los gigantes tecnológicos. Eso, sumado a que los inversores ven menos probable ahora una nueva bajada de tipos en EE UU, ha sido la excusa perfecta para que, en unos niveles ya elevados, los inversores aprovechen para recoger beneficios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»
  2. 2 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  3. 3

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  4. 4 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  5. 5

    El fiscal pide inhabilitar 12 años al exalcalde de Santillana por un delito de prevaricación
  6. 6

    Los técnicos superiores sanitarios mantienen sus protestas: «Sanidad no nos valora, Educación nos ignora»
  7. 7

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  8. 8

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  9. 9 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  10. 10

    Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas

El castigo a los gigantes tecnológicos impone la recogida de beneficios en las Bolsas