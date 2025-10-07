El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Efe

Los ejecutivos del Ibex cobran 55 veces más que sus empleados

La retribución media de los consejeros aumentó un 5,2% en 2024 hasta los 425.000 euros, según el informe anual de la CNMV

Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 18:42

Comenta

La brecha salarial entre las cúpulas de las empresas del Ibex-35 y sus empleados se amplía. El salario de los consejeros ejecutivos de las ... grandes cotizadas españolas fue 55 veces superior a la media de sus trabajadores, dos puntos más que el ejercicio anterior, según el informe anual de remuneraciones publicado este martes por la CNMV.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

