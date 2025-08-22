El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

EFE

El mercado aplaude el cambio de rumbo de la Fed y el Ibex toca máximos de 2007

Las bolsas reaccionaron con subidas a las posibles próximas bajadas de los tipos de interés en EE UU y el selectivo español roza los 15.400 puntos

E. Martínez

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:57

Las bolsas reaccionaron positivamente a las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed) después de que el presidente Jerome Powell haya abierto este ... viernes la puerta a un recorte de los tipos de interés que impulse la economía estadounidense. Wall Street subió con fuerza tras el discurso realizado de Powell en la reunión anual de los banqueros centrales en Jackson Hole, donde los indices marcaron alzas del 2% en su mejor sesión desde mayo, con el Dow Jones y el S&P 500 en nuevos máximos al cierre de sesión en Europa, y el Nasdaq también creciendo al 1,3%. El mercado de divisas reaccionó al instante y el euro superó los 1,17 dólares tras apreciarse un 0,9%.

