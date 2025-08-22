El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jerome Powell asiste al simposio económico de Jackson Hole. Reuters

Powell abre la puerta a recortar los tipos ante el enfriamiento del empleo

El presidente de la Reserva Federal advierte, no obstante, de que los aranceles impulsan la inflación

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:24

En su último discurso de Jackson Hole, el simposio económico que tradicionalmente avanza las directrices económicas de EE UU, el presidente de la Reserva Federal, ... Jerome Powell, ha dado a los mercados y a la Casa Blanca lo querían oír al abrir la puerta a una rebaja de tasas de interés desde el 4.25%-4.5% vigente. Powell explicó que el equilibrio de riesgos podría hacer necesario «un ajuste en nuestra posición», dado que considera el actual nivel restrictivo para el crecimiento.  

