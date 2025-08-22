Powell abre la puerta a recortar los tipos ante el enfriamiento del empleo

En su último discurso de Jackson Hole, el simposio económico que tradicionalmente avanza las directrices económicas de EE UU, el presidente de la Reserva Federal, ... Jerome Powell, ha dado a los mercados y a la Casa Blanca lo querían oír al abrir la puerta a una rebaja de tasas de interés desde el 4.25%-4.5% vigente. Powell explicó que el equilibrio de riesgos podría hacer necesario «un ajuste en nuestra posición», dado que considera el actual nivel restrictivo para el crecimiento.

Paradójicamente, son los malos números del mercado laboral de julio, que tanto irritaron al presidente de EE UU, hasta el punto de despedir a la encargada de la Oficina de Estadísticas, lo que ha convencido a Powell de que es hora de rebajar los tipos de interés para estimular la economía. El máximo responsable de la Reserva Federal dijo que el empleo está mostrando «resiliencia», pero también que está en un equilibrio que describió como «curioso», porque está cayendo tanto la demanda como la oferta de trabajadores, debido en gran parte a la ofensiva del gobierno contra la inmigración.

El encargado de la política monetaria de EEUU hizo alusión directa al menor crecimiento de la masa laboral por la fuerte rebaja de la inmigración. Para Powell, esta inusual situación sugiere que si los riesgos se materializan podrían empezar rápidamente oleadas de despidos y aumento del desempleo.

La Reserva Federal, a diferencia de otros bancos centrales, tiene un mandato dual y vela tanto por la estabilidad del mercado laboral como la de los precios, es decir la inflación. Para Powell este lado de la balanza también necesita atención pese a que «los riesgos al alza han disminuido».

Powell cree que los efectos de los aranceles en los precios a los consumidores son claramente visibles y que se acumularán en los próximos meses aunque espera que los efectos de estas tasas a la importación sean subidas puntuales y no supongan una presión inflacionaria continuada. Eso sí, al tratarse de sectores diferentes se manifestarán de forma repartida, lo que hace más difícil predecir su impacto y acotarlo.