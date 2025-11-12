El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pantallas de cotización en el interior de la Bolsa de Madrid. Efe

El Ibex prolonga su arreón alcista y supera el billón de euros de capitalización

El selectivo bate los 16.600 puntos tras subir un 4,5% en solo tres sesiones

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:20

La fiesta alcista continúa, al menos de momento, en la bolsa española, que con una nueva subida del 1,4% logra este miércoles un nuevo ... récord por encima de los 16.600 puntos. En solo tres sesiones, el Ibex-35 ha subido un notable 4,5%, retrasando la recogida de beneficios que podría llegar en las próximas sesiones ante los niveles alcanzados que, de momento, han provocado que las cotizadas en el selectivo rompan la barrera del billón de euros de capitalización.

