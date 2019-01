El Ibex-35 mantiene los 9.000 puntos con la ligera recogida de beneficios EFE Al selectivo español le ha penalizado el mal comportamiento de la banca y otros grandes valores como Repsol o Iberdrola CRISTINA VALLEJO Madrid Lunes, 21 enero 2019, 20:05

Pérdidas en los principales mercados del Viejo Continente, en una recogida de beneficios tras la potente subida de la semana pasada y del viernes en particular, alimentada por los buenos augurios respecto al 'brexit' y sobre las negociaciones chino-americanas en relación con la guerra comercial.

El Ibex-35 en concreto ha cerrado la sesión con un reducido descenso del 0,17%, para dar un último cambio en los 9.053 puntos. Estuvo durante todo el día en rojo y la caída al final fue bastante discreta. De hecho, logró cerrar por encima de los mínimos intradiarios que marcaba en los 9.030 puntos a primera hora de la tarde.

Aunque hay buenos síntomas sobre la negociación de la guerra comercial (China plantea tomar medidas para reducir su superávit comercial y EE.UU. reducir los aranceles), sigue habiendo incertidumbres: los indicios positivos tendrían que comenzar a materializarse en la próxima reunión bilateral de finales de este mes. Asimismo, preocupa que no se estén produciendo avances en materia de propiedad intelectual.

En cuanto al 'brexit', también hay muchas dudas. Este martes es el último día para que la primera ministra, Theresa May, presente su plan B para el 'brexit' después de que el pasado día 15 el Parlamento no aprobara el acordado con la Unión Europea. El 29 de enero sería el día de la nueva votación. No se otorga mucha probabilidad a su éxito. De hecho, la discusión ahora en la Unión Europea gira alrededor de la posibilidad de retrasar un año la fecha efectiva del 'brexit': mientras algunos países consideran que deberían ofrecer al Reino Unido un periodo generoso para negociar un pacto que pueda lograr el apoyo del Parlamento, otros países se oponen a que se acepte cualquier tipo de retraso y presionan a Reino Unido para que acepte un acuerdo cuanto antes.

En este contexto, el Ftse 100 británico ha cerrado la sesión tablas. Ha sido el mejor indicador del Viejo Continente, sólo a excepción del PSI-20 de Lisboa, que ha terminado en verde, con una revalorización del 0,38%. En rojo, el peor ha sido el Dax alemán, que se ha dejado un 0,62%. Mientras, el Ftse Mib de Milán ha retrocedido un 0,35%. El Cac 40 francés ha bajado un 0,17%, justo como el índice español.

Falla la banca

En verde, el mejor ha sido Técnicas Reunidas, que ha sumado un 3,02%. A continuación, Mediaset y Viscofán, con ganancias de más de dos puntos porcentuales. Meliá, Ence, Siemens Gamesa y Aena se anotaron más de un punto porcentual. Entre los grandes que han contribuido a minimizar los descensos del indicador, Inditex, que sumó un 0,34%, mientras que Telefónica sumó un 0,22%, y BBVA, un 0,12%.

Referencias de China

A falta de actividad en Estados Unidos, por la festividad de Martin Luther King, las referencias macroeconómicas más relevantes vinieron de China. El PIB del cuarto trimestre de 2018 creció a un ritmo del 6,4%, según lo previsto, lo que supone una desaceleración desde el 6,5% del trimestre anterior. Se trata, asimismo, del ritmo de crecimiento más bajo desde el año 2009. Pero las ventas al por menor de diciembre superaron expectativas, así como también la producción industrial. Este mix macroeconómico vino acompañado de una reunión a más alto nivel del Gobierno del país que el mercado ha interpretado como síntoma de que hay una preocupación creciente sobre las implicaciones sociales de la desaceleración económica. El presidente Xi Jinping, en esa reunión, insistió en la necesidad de mantener la estabilidad política y enumeró los elementos de incertidumbre: la política, la ideología, la economía, el medio ambiente y la situación externa.

Ello, en cuanto a datos de la situación económica actual. En cuanto a las previsiones, los inversores también se mostraron preocupados por la revisión de las previsiones de crecimiento del FMI hasta su nivel más bajo en los tres últimos años, en parte por el debilitamiento de la demanda europea.

En el mercado de materias primas, descenso para el barril de Brent: al cierre de la sesión se dejaba un 0,22%, hasta los 62,56 dólares. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, caía un 0,15% en ese mismo momento, hasta los 53,72 dólares.

En el mercado de divisas, el tipo de cambio entre el euro y el dólar se mantuvo en el entorno de 1,137 unidades.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años se mantuvo en el 0,25% y el del español subió levemente, del 1,35% hasta el 1,36%. La prima de riesgo, por tanto, ronda los 110 puntos básicos.