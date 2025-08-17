El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona con la representación virtual de un bitcóin C.P.S.

El mercado de criptomonedas alcanza los cuatro billones

El espaldarazo institucional de Trump al bitcóin y el renacer de ethereum impulsan el apetito inversor por este activo de riesgo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:04

«Será una gran semana», vaticinó el pasado lunes David Bailey, asesor económico del presidente Donald Trump, augurando en redes sociales que el bitcóin podría ... pulverizar un nuevo récord en un momento de renovado apetito inversor por este activo. Siete días después, la divisa digital más popular del planeta se mueve en zona de máximos históricos y su valor de mercado -2,33 billones de dólares- le ha llevado a empatar con gigantes de Wall Street como Amazon y a superar a Meta, la matriz de Facebook e Instagram.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  2. 2 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  3. 3 San Roque, protagonista
  4. 4 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  5. 5

    Vecinos de la playa de San Vicente piden medidas contra las autocaravanas
  6. 6

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  7. 7

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  8. 8

    Cantabria flexibiliza los requisitos de los centros de acogida ante la anunciada llegada masiva de menores migrantes
  9. 9

    Un paseo abrasador a las dos de la tarde
  10. 10 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El mercado de criptomonedas alcanza los cuatro billones

El mercado de criptomonedas alcanza los cuatro billones