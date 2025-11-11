El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Warren Buffett carga contra la «avaricia» de los altos directivos en su carta de despedida

El legendario inversor reafirma la confianza en su sucesor, Greg Abel: «Gobernar desde la tumba nunca ha dado buenos resultados»

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:40

Warren Buffett comienza a preparar a sus fieles accionistas para su retirada al frente de Berkshire Hathaway, prevista para final de año. El legendario inversor ... ha publicado una carta -cargada de recuerdos personales- en la que reafirma su apoyo a su sucesor, Greg Abel, y valora la visión filantrópica de su estrategia.

