Los microcréditos se consolidan como apoyo para emprendedores cántabros

Daniel Celis y Francisco Cabezos tienen dos cosas en común, la primera es que han conseguido hacer de su pasión su negocio, y la segunda ... que ambos lo han logrado con apoyo de microcréditos de MicroBank, el banco social de CaixaBank. La entidad financió durante el año pasado 349 operaciones de este tipo con un montante total de 4,9 millones de euros para impulsar proyectos de emprendimiento.

Mientras Daniel Celis siempre mostró una especial devoción por la montaña y los deportes de aventura, Francisco Cabezos se inclinó más por el mar y la navegación. Pero ambos lograron canalizar lo que comenzó como aficiones para impulsar proyectos personales que hoy lideran con orgullo enfocados al turismo, el primero con Multiaventura San Vicente y el segundo con Náutica Puerto Gris. Además, ambos lo consiguieron con el apoyo de los microcréditos de MicroBank, con una financiación que en Cantabria el pasado año creció un 8,8 % con un importe medio de los microcréditos para negocios que se sitúa en 14.118 euros.

Para ser exactos, en el caso de Daniel Celis no se puede hablar de que él impulsara Multiaventura San Vicente porque el negocio ya tuvo una primera etapa a manos de su hermano. Sin embargo, después de que el local permaneciera cerrado durante casi una década se decidió darle una segunda oportunidad. «Mi hermano tuvo el proyecto hasta 2012 y yo quise reinaugurarlo en 2021 para continuar su legado con el mismo nombre, misma ubicación, pero con actualizaciones».

Sobre todo, Celis se fijó como misión empresarial en su nueva etapa ofrecer experiencias turísticas de calidad que puedan ser disfrutadas por toda la familia. Y lo consiguió, puesto que el proyecto de Celis es el único reconocido con el prestigioso Sello de Turismo Familiar, una acreditación que subraya su compromiso con un modelo inclusivo, accesible y orientado a las necesidades específicas de las familias. «Para mí es una presión añadida seguir ofreciendo este tipo de actividades pensadas para todos y adaptándose a los distintos rangos de edad de los niños».

Ampliar Francisco Cabezos navegando con su barco por el Támesis. DM

Zarpa el emprendimiento

En el caso de Francisco Cabezos, el apoyo de MicroBank se acabó materializando en un barco con el que ofrece experiencias a familias y grupos de amigos. Dado que Cabezos siempre tuvo un estrecho vínculo con el mar, decidió convertirlo en su modo de vida cuando le tocó elegir su futuro profesional. «No me iba a quedar en una oficina», colige. Así que, tras varios años acumulando experiencia en diferentes empresas del sector, en 2021 decidió que había llegado el momento de dar un paso más y emprender. Así nació Náutica Puerto Gris, una empresa enfocada en ofrecer servicios náuticos y en acercar a las personas al mar con experiencias únicas.

«Decidí profesionalizarme y dedicarme a la náutica porque me permite estar más cerca de la gente y transmitirles mi pasión por el mar», destaca Cabezos. Con esta iniciativa, busca prestar un servicio al igual que generar un vínculo entre las personas y el entorno marítimo, fomentando el respeto, el disfrute y el conocimiento de este medio.

Un exigente reto que él mismo reconoce que habría sido muy difícil encarar sin apoyo económico para sumar una embarcación propia a la oferta de su empresa, lo que marcó un punto de «inflexión» en el desarrollo de la Náutica Puerto Gris. «Desde el principio, el banco no me puso peros porque cuando puse encima de la mesa el proyecto vieron que no era una locura y que conocía el sector», destaca el emprendedor, que insiste en que esa confianza fue clave. «El proyecto va cogiendo forma poco a poco y ahora la idea es crecer, no engordar», resume.