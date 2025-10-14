Miguel Ángel Cervera:«La IA ya está impactando en las empresas y genera un retorno de 3,7 veces la inversión»

Patricia Delgado Calle Santander Martes, 14 de octubre 2025, 12:15 Compartir

Reducir el análisis inicial de más de 2.000 expedientes judiciales al año a tan solo 40 segundos por caso. Identificar un nuevo compuesto químico que requiere un 70% menos de litio para las baterías tras analizar 32 millones de materiales en 80 horas. O traducir en tiempo real la conversación que se genera durante una reunión de carácter internacional. Aunque lo parecen, estos ya no son escenarios de ciencia ficción, sino ejemplos del impacto que la inteligencia artificial tiene en empresas reales. Sobre ellos habló Miguel Ángel Cervera –director de Soluciones de IA para Empresas de Microsoft Europa– durante su ponencia 'Experiencias y aprendizajes en la adopción de la IA', realizada en el contexto del proyecto Referentes, impulsado desde El Diario Montañés y con el apoyo de Logos Energía y el Grupo Vidal de la Peña.

Y aunque parece que esta crónica comienza la narración por el tejado, lo cierto es que a veces, en temas que pueden resultar tan técnicos y complejos como este, lo tangible es lo que capta la atención. Por eso, estos casos de éxito sirvieron para aterrizar a los asistentes las oportunidades que trae consigo esta tecnología y demostrar que la IA «ya está aquí» y «ha venido para transformar las organizaciones desde su core».

Junto a los ejemplos reales, los datos también son un buen baremo desde el que analizar cómo la IA está cambiando el día a día de las empresas. Y son claros. «La inversión en IA ya genera un retorno de 3,7 veces lo invertido, el 81% de las empresas en España ya la utilizan –superando la media mundial– y, en términos de productividad, ahorra a cada empleado unas dos horas de trabajo a la semana».

Las empresas pioneras

Dicho todo esto, Cervera marcó el camino para no perder este tren. Y pasa por convertirse en «empresas pioneras», que son aquellas que no ven la IA como una herramienta aislada, sino que «utilizan a los agentes para ampliar su fuerza laboral y rediseñar los flujos de trabajo». Así, estas organizaciones entienden que la tecnología es una «palanca estratégica» para reinventar sus procesos y su propuesta de valor. La clave aquí está en entender que «tenemos a nuestro alcance, a golpe de clic, la posibilidad de extender la capacidad dentro de nuestras organizaciones y de adquirir talento que hoy por hoy no tenemos».

De asistentes a «colegas digitales»

El experto explicó que la adopción de la IA en estas empresas pioneras se desarrolla en tres fases. La primera, ya generalizada, es la del humano que trabaja con un asistente para tareas como revisar un correo. La segunda implica delegar la ejecución de una tarea completa a ese asistente, que ahora ya actuaría como un «colega digital» que asume tareas bajo la dirección humana. La tercera y más avanzada es la etapa de tener distintos agentes colaborando entre sí en procesos complejos, mientras el empleado asume un rol de supervisor. «Los humanos establecen la dirección y los agentes ejecutan procesos comerciales y flujos de trabajo completos», resumió.

Y esto «no sustituye» a nadie, matizó para acallar uno de los grandes temores que despierta esta herramienta. «El 80% de los empleados en organizaciones confiesan estar superados por su día a día, muchas veces con trabajos operativos que no aportan valor». Así que la IA está aquí para ayudar. Pero las ventajas competitivas de adentrarse en este nuevo escenario no se quedan sólo en esto. Cervera enumeró cuatro más: «reinventa el modelo de trabajo, transforma la experiencia de cliente, optimiza y libera los procesos de negocio e impulsa el ciclo de innovación».

Factores de éxito y riesgos

Para abordar este cambio con garantías, Cervera subrayó la necesidad de que las empresas tengan una base tecnológica sólida, «hay que digitalizarse, subir a la nube, estructurar los datos y aplicar la seguridad». Esto es esencial, aunque lo realmente importante es empezar por algo, porque el mayor desafío «es cultural». Por ello, apuntó, hay «tres llaves que desbloquear en las empresas»: la curiosidad para explorar nuevos caminos, el coraje para experimentar sin miedo al fallo y la colaboración para compartir los aprendizajes.

Cerró su exposición hablando también de los riesgos que tiene esta tecnología actualmente, enfocados principalmente al uso de herramientas gratuitas que entrenan sus modelos con datos privados de los usuarios, la preocupación por los ataques de inyección rápida o la falta de preparación de los equipos directivos para entender cómo se regula el sistema.

En cualquier caso, concluyó, los las decisiones «están en vuestras manos, sois las empresas las que pilotáis vuestra transformación en organizaciones más productivas y más eficientes».

REFERENTES Networking para empresas Un proyecto que busca inspirar a partir de figuras de éxito

Con el objetivo de reconocer a las figuras que impulsan el desarrollo social, económico y cultural de Cantabria y aprovechar sus experiencias para fomentar un intercambio de conocimiento, nace 'Referentes'. El proyecto está un proyecto impulsado desde El Diario Montañés que, a través de charlas y actividades diversas, busca generar sinergias entre empresas e instituciones de la región.

Respaldada por Logos Energía y el Grupo Vidal de la Peña, la iniciativa se enmarca dentro del interés de El Diario por «crear proyectos que hablen de talento e innovación, con el foco puesto en nuestro entorno próximo y generando espacios de encuentro y networking que despierten la conversación en torno al liderazgo y el progreso en nuestro territorio».

Así lo expresó Carlos Fernández, director comercial de El Diario Montañés, que ejerció de maestro de ceremonias en la sesión inaugural, celebrada esta semana en el centro multidisciplinar Inder Espacio de Santander.

El primer 'Referente' fue Miguel Ángel Cervera, director de Soluciones de Inteligencia Artificial para Empresas de Microsoft Europa, que impartió la ponencia 'Experiencias y aprendizajes en la adopción de la IA'. Entre los asistentes no faltaron representantes de instituciones públicas, miembros de asociaciones y empresarios de distintos sectores de la región.

