Mil empleos y formación para el futuro industrial de Cantabria: la II Feria del Metal refuerza el relevo generacional

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio y la Fundación Laboral del Metal presentaron la II Feria del Empleo del Metal de Cantabria, que se celebrará hoy y mañana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, en horario de 9:00 a 15:00 horas.

El evento contará con la participación de 48 empresas y seis entidades públicas y de empleo y formación, que pondrán sobre la mesa cerca de 1.000 ofertas laborales reales. Esta feria, que nace con un doble objetivo: crear vocación industrial en torno al sector del metal y suplir el relevo generacional, duplica la participación de su primera edición y espera superar los 2.000 asistentes.

Oportunidad real para quienes buscan empleo o reorientación profesional

La Feria tiene como prioridad reducir el desfase actual entre oferta y demanda en el mercado laboral. En Cantabria hay 27.277 personas desempleadas mientras que el metal cuenta con cerca de 1.000 vacantes sin cubrir por falta de profesionales cualificados. «Tenemos el mejor dato de paro de los últimos 17 años, pero aún hay muchas oportunidades sin aprovechar», ha señalado el consejero de Industria, Eduardo Arasti.

El evento está diseñado como un espacio abierto a todas las personas en búsqueda de empleo, mejora laboral o reorientación profesional. Además, pone el foco en la incorporación de mujeres, subrayando que «el metal no tiene barreras de género, sino excelentes condiciones laborales y un fuerte compromiso con la igualdad».

Mesas redondas

La II Feria de Empleo del Metal reunirá a empresas, instituciones y profesionales en torno a cuatro mesas redondas que analizarán los principales retos y oportunidades del sector industrial cántabro: la automatización inteligente, el relevo generacional, la colaboración entre industria y formación, y la inclusión en la industria del futuro.

El miércoles 15 de octubre a las 10:00 horas se celebra la mesa «Automatización inteligente: cómo transformar fábricas sin perder el pulso humano», moderada por Carmen Saiz Ipiña, que abordará cómo la tecnología puede reforzar la competitividad industrial sin desplazar el valor humano. Participarán Alberto Odriozola (Ingemotions), que ofrecerá la perspectiva técnica y ética de la automatización; Leticia Collado (GMI Spain), que analizará el impacto estratégico de la digitalización en la productividad; Mónica Revestido (Evenbytes), que aportará la visión de la innovación transversal y el uso de la inteligencia artificial; e Iris García Indurain (Astemo Buelna), que tratará la gestión del talento y la formación continua en entornos automatizados.

Este mismo día, a las 12:00 horas, tendrá lugar la mesa «Liderazgo y relevo generacional: ¿quién toma el testigo en la industria?», moderada por Jesús Lastra, que reflexionará sobre el liderazgo, la cultura y la visión estratégica en el relevo empresarial. Intervendrán Pablo Fernández (Grupo Fernández Jove), que expondrá los desafíos de la sucesión en la empresa familiar; Rafael Ruiz Bada (Bevol – Be Evolution / Translational Hub), que abordará los nuevos estilos de liderazgo en entornos cambiantes; Carlos Augusto Carrasco (presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega), que analizará el relevo como política económica y territorial; y Álvaro Herrero (Industrias Jacinto Herrero), que compartirá su experiencia en un proceso de relevo en curso.

El jueves 16 de octubre a las 10:00 horas se celebrará la mesa «Colaborar para crecer: alianzas entre empresas, centros de formación y tecnología», moderada por Luis Salgado, centrada en la colaboración como estrategia de competitividad. Participarán Cristina Montes (Directora General de Formación Profesional y Educación Permanente del Gobierno de Cantabria), que analizará la capacidad del sistema educativo para anticipar las necesidades del sector; Abraham Casas (Centro Tecnológico CTC), que abordará la transferencia tecnológica y la vinculación entre investigación y formación; Luis San Segundo (Degima), que ofrecerá la visión empresarial desde su experiencia en proyectos internacionales; y Ángel González Madrazo (SODERCAN), que explicará el papel de las instituciones en la consolidación de ecosistemas de colaboración estables.

Por último, a las 12:00 horas, se celebrará la mesa «Industria sin etiquetas: inclusión más allá del género», moderada por José Ramón Esquiaga, que pondrá el foco en la diversidad y la inclusión en la industria 4.0. Contará con la participación de Charo Astoreca (FESCAN), que abordará la empleabilidad de personas con discapacidad en un sector en transformación; José Luis Saiz (COCEMFE Cantabria), que reflexionará sobre la inclusión como inversión en competitividad; Ignacio Rivero Amavisca (Ampros), que analizará las barreras y soluciones para la integración laboral; y Gonzalo Zuazo (Ampuero Grupo Industrial 10), que compartirá buenas prácticas empresariales en la gestión del talento diverso.

Un sector estratégico que necesita talento

El secretario de PYMETAL, Alberto Gómez Otero, ha recalcado la importancia de actuar con urgencia para suplir las jubilaciones masivas previstas en los próximos años. «El metal representa entre el 40% y 45% del PIB industrial y el 43% del empleo industrial de Cantabria. Necesitamos atraer talento joven, romper mitos y visibilizar un sector que hoy lidera en digitalización, automatización y sostenibilidad», ha afirmado.

La cita, ha dicho, es una «oportunidad magnífica» para que trabajadores y estudiantes se incorporen al sector. Gómez Otero ha detallado que el sector del metal es «pujante y estable, en el que el trabajador y el estudiante puede desarrollar una trayectoria y un itinerario profesional que le permite crecer en lo personal, en lo profesional e incluso en lo económico».

Actualmente operan en la región entre 300 y 350 empresas del metal, con una facturación media de 11 a 12 millones de euros, en gran parte orientada a la exportación. Sin embargo, el contexto internacional –con la presión de importaciones asiáticas y la falta de políticas europeas industriales firmes– exige reforzar las capacidades productivas y el capital humano.

Mesas redondas, talleres y orientación con 16 ponentes

Además del contacto directo entre empresas y candidatos, la feria ofrece un completo programa de mesas redondas, talleres prácticos y sesiones de orientación laboral, con la participación de 16 expertos.

15 de octubre

10:00 – 10:45 h: Automatización inteligente: cómo transformar fábricas sin perder el pulso humano

11:00 – 11:15 h: Taller de orientación laboral

Ponentes: Santiago Saro Ortiz (Mancomunidad de Municipios Sostenibles), Luisa Ortíz Martínez (Lanzaderas de Empleo)

12:00 – 12:45 h: Liderazgo y relevo generacional: ¿quién toma el testigo en la industria?

16 de octubre

10:00 – 10:45 h: Colaborar para crecer: alianzas entre empresas, centros de formación y tecnología

11:00 – 11:15 h: Taller de orientación laboral

12:00 – 12:15 h: Industria sin etiquetas: inclusión más allá del género

Estas actividades abordan los retos del relevo generacional, la transformación industrial y la necesidad de impulsar la formación dual, el liderazgo joven y la diversidad en la industria.

El Gobierno de Cantabria participa en la Feria con un stand del Servicio Cántabro de Empleo que ofrecerá servicios de orientación para la búsqueda de empleo y la formación, tanto para personas como empresas, así como orientación en nuevas competencias e información de diversas iniciativas, actuaciones y programas formativos de capacitación.

Además, colaboran la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente del Gobierno de Cantabria; la Agencia de Desarrollo Local de Santander; PYMETAL, y la sección de Industria de CC OO en Cantabria.

La Feria servirá para poner en valor la oferta gratuita y oficial de Indeo-Fundación Laboral del Metal, diseñada en colaboración con empresas para cubrir las vacantes más demandadas con formación en áreas como el diseño industrial; electricidad y electrónica; energías renovables, fontanería y gas; fabricación mecánica y mantenimiento industrial; logística y manejo de carretillas elevadoras; piloto de drones y fotogrametría; soldadura y calderería, y TPM y prevención de riesgos.

La Feria cuenta con la financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation-UE en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.